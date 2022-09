Reaktion auf Energie-Krise: Es wird kälter in den Kirchen

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Auch für die Jesus-Christus-Kirche in Meinerzhagen könnte durch eine Absenkung der Heiztemperatur Energie eingespart werden. © Luitgard Müller

Energiekrise und stark anziehende Preise bei Gas und Strom sorgen auch dafür, dass bei den Kirchengemeinden im Volmetal der Rotstift angesetzt werden muss.

Meinerzhagen / Kierspe – Dass Eingespart werden muss, steht fest. Aber welche Stellschrauben für den kommenden Herbst neu justiert werden müssen, um horrende Kosten für die Gemeinden in Meinerzhagen und Kierspe zu vermeiden, ist noch nicht überall ganz sicher.

„Konkrete Pläne, wo und wie Einsparungen möglich sind, haben wir noch nicht. Aber erste Gespräche in den Gremien haben bereits stattgefunden“, erklärt Tina Bock, Verwaltungsleiterin der Katholischen Pfarrgemeinde St. Maria Immaculata. Um festzustellen, welches Einsparpotenzial vorhanden ist, müssten Kirchen und andere Gebäude der Pfarrei einzeln betrachtet werden. „Natürlich sind wir ernsthaft an sinnvollen Lösungen interessiert, aber dafür gilt es erst einmal unsere Standorte genauer zu prüfen“, sagt Bock. Die Gegebenheiten und unterhaltenen Räumlichkeiten für die Gemeinden St. Marien in Meinerzhagen, St. Christophorus Valbert und St. Josef in Kierspe unterschieden sich erheblich voneinander, sodass keine Pauschallösungen greifen würden.

Und: Da die Filialgemeinde St. Engelbert nicht mehr existiert, müssten mit der Evangelischen Gemeinde, die mit der Servatiuskirche den Gottesdienstort für Rönsahl stellt, dies auch abgestimmt werden. „Wir können natürlich nichts von oben herab entscheiden, sondern wollen auch die jeweiligen Gemeinden mit ins Boot nehmen, um für alle verträgliche Lösungen zu finden“, sagt Tina Bock. Erste Ergebnisse, wie gespart werden könnte, will man bis Mitte September vorlegen können.



Evangelischen Kirche in Kierspe hat Maßnahmen schon beschlossen

Schon konkret kann hingegen Pfarrer George Freiwat sagen, wie die Energieeinsparungen bei der Evangelischen Kirche in Kierspe aussehen werden: Gottesdienstbesucher der Magarethenkirche und der Christuskirche müssen sich bald wahrlich warm anziehen, wenn sie Gottesdienst feiern möchten. „In der letzten Sitzung wurde mit dem Presbyterium beschlossen, dass wir künftig die Heizungen in den Kirchen von 18 Grad auf 15 Grad runterdrehen werden, um einzusparen“, erklärt Pfarrer Freiwat. Man wolle demnächst noch mal die Gemeindemitglieder darüber genauer informieren, dass für die Gottesdienstbesuche im Winter wohl dicke Pullover und Jacken notwendig werden würden. Nicht vorgegeben, sondern auf Freiwilligkeit basierend sei die Beheizung des Gemeindebüros geregelt.

„Das Büro ist allenfalls 20 Quadratmeter groß, da sehen wir keine Einsparungen, wenn wir unsere Mitarbeiterinnen im Kalten arbeiten lassen würden. Aber wir setzen da durchaus auf ihre Eigenverantwortlichkeit“, sagt Pfarrer George Freiwat. Für die Beleuchtung der Margarethenkirche von außen sei hingegen die Stadt Kierspe zuständig. Darum müsse man sich seitens der Gemeinde nicht kümmern, aber man würde es überaus begrüßen, wenn die Kommune das Licht für längere Zeiträume auch aussetzen würde, wie Freiwat anmerkt.



So weit wie in Kierspe ist man bei der Evangelischen Gemeinde Meinerzhagen noch nicht mit der Entscheidungsfindung, denn die Presbyteriumssitzung, bei dem das Thema auf den Tisch kommen wird, steht noch aus, wie Eva Brune vom Gemeindebüro sagt. Besprochen werden soll auch hier, inwieweit eine Senkung der Heiztemperatur in der Johanneskirche und der Jesus-Christus-Kirche eine Ersparnis mit sich bringen kann.