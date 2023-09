Bahnstrecke im MK vermutlich länger gesperrt als geplant

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Auf Fahrten nach Köln müssen die Meinerzhagener vermutlich noch länger verzichten als ursprünglich geplant. Sowohl der Abriss einer Brücke als auch Liegenschaftsfragen beschäftigen die Bahn. © Popovici

Drei Brücken muss die Deutsche Bahn auf der Strecke der RB25 erneuern. Das kostet zum einen 14 Millionen Euro, zum anderen viele Nerven von Pendlern.

Meinerzhagen/Lüdenscheid – Seit Beginn der Sommerferien am 22. Juni fährt die Regionalbahn 25 nicht mehr zwischen Lüdenscheid und Overath. Für sechs Monate hatte die Deutsche Bahn die Streckensperrung angekündigt und für die Fahrt ins Rheinland und zurück nach Lüdenscheid Ersatzbusse zur Verfügung gestellt. Hintergrund sind Bauarbeiten an drei Eisenbahnbrücken, eine davon befindet sich auf Kiersper Stadtgebiet, zwei in Engelskirchen-Loope.

„Drei auf einen Streich“, schreibt die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung zu der Maßnahme, in die 14 Millionen Euro fließen. Während in Kierspe eine Behelfsbrücke gebaut wird, die auch als Provisorium für zehn bis 20 Jahre stehen bleiben soll, muss die „Aggerbrücke“ abgerissen und erneuert werden, weil die Stahltrogbrücke einer Stabbogenbrücke weichen soll.

Mit dem Bus vom MK nach Overath

Am Sonntag, 10. Dezember, dem zweiten Advent, soll die RB25 wieder von Köln die ganze Strecke bis nach Lüdenscheid eigentlich wieder fahren. Ob die Bahn hier aber pünktlich sein wird, ist fraglich. Denn einen Termin für den Abriss der Brücke gibt es noch gar nicht, wie ein Bahnsprecher auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt.

Die Wiederaufnahme des Bahnbetriebs hänge wesentlich davon ab, ob die Planungen, alle vorbereitenden Maßnahmen sowie die Brückenerneuerung selbst rechtzeitig fertiggestellt und geprüft beziehungsweise abgenommen werden können, erklärt der Sprecher weiter. „Dabei hat sich gezeigt, dass die hochwasserresiliente Planung und bauzeitliche Hochwasser-Schutzvorsorge mehr Zeit erfordern als zunächst vorgesehen.“ Wie viel mehr Zeit das sein wird, ließ er unbeantwortet.

Wie die Oberbergische Rundschau berichtet hat, müsse sich die Deutsche Bahn zudem noch mit Anwohnern einigen. Weil die Bautätigkeiten die direkt angrenzenden Liegenschaften betreffen, seien vorab „eine Reihe von rechtlichen Regelungen zu treffen“, heißt es seitens eines Bahnsprechers dazu. Die Deutsche Bahn bittet ihre Fahrgäste um Verständnis für die Einschränkungen im Zugverkehr durch die Baumaßnahmen.

Schwammige Aussagen für Pendler, denen bereits sechs Monate Bus- statt Bahnfahren wohl genügen würden. Jetzt müssen sie nach allem Anschein noch länger den Schienenersatzverkehr nutzen. Aufs Ungewohnte kommen die verhinderten Bahnfahrer aber nicht: Zuletzt fuhr die RB 25 nur sechs Monate in Folge wieder planmäßig – nachdem zuvor abermals Brückenarbeiten in Dieringhausen im Oberbergischen Kreis für drei Monate Streckensperrung gesorgt hatten.