Raub im Kaffeeklatsch: Angeklagter nun verurteilt

Von: Thomas Krumm

Am 10. Juni des vergangenen Jahres überfielen drei Männer das Café „Kaffeeklatsch“. Alle Täter stehen mittlerweile vor Gericht. © Holzhüter

Das Urteil in diesem Fall ist gefallen. Der Richter fand deutliche Worte.

Meinerzhagen/Hagen – Der 22-jährige Angeklagte, der die Inhaberin und Besucher im Café Kaffeeklatsch am 10. Juni 2022 mit einer Schusswaffe bedrohte, muss wegen dieser schweren räuberischen Erpressung für vier Jahre und sechs Monate in Haft. Es ist allerdings eher unwahrscheinlich, dass er diese Haftzeit vollständig absitzen wird.



Der Aufenthaltsstatus des Syrers in Deutschland ist nicht gesichert, und der Vorsitzende Richter Christian Hoppe erwähnte bereits die ausländerrechtlichen Maßnahmen, die dem 22-Jährigen nun drohen. Er ist ein Kandidat für eine Abschiebung.



Freiwillig oder gezwungen?

Da der Angeklagte den äußeren Tatablauf im Café gestanden hatte, ging es in den Plädoyers und im Urteil vor allem um die Frage, ob er freiwillig oder gezwungenermaßen an dem gemeinsamen Raubüberfall teilgenommen hatte. Er selbst hatte behauptet, von einem seiner Mittäter dazu mit Todesdrohungen gezwungen worden zu sein.



Sein Verteidiger nahm diese Erzählung zum Anlass, einen Freispruch für seinen Mandanten zu beantragen: „Es muss davon ausgegangen werden, dass der Angeklagte durch Drohungen für Leib und Leben zu der Tat gezwungen wurde.“



Die Richter folgten diesem Antrag nicht: „Wir glauben ihm schlicht und einfach nicht. Warum hätte sein Mittäter eine Person dazu zwingen sollen, die die Tat nicht begehen wollte?“ Und: „Warum wurde die Tatbeute brüderlich geteilt?“ Lächerliche 120 Euro hatte der 22-Jährige aus der Tatbeute bekommen. Bei einer Gesamtbeute von gut 500 Euro hatten aber auch die anderen Räuber nur wenig bekommen und dafür ein immens hohes Strafmaß in Kauf genommen.



Von einem minderschweren Fall gingen die Richter nicht aus. Und trotz des zuvor genossenen Cannabis sei die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten nicht nennenswert eingeschränkt gewesen. Allenfalls eine gewisse Enthemmung durch den Drogenkonsum wurde ihm zugutegehalten. Auch sei der Angeklagte „nicht die treibende Kraft“ bei dem Raubüberfall gewesen. Eine Minderung des Mindeststrafmaßes von fünf Jahren gab es nur für die Aufklärungshilfe, die er durch das Benennen von Mittätern geleistet hatte.



Mit ihrem Strafantrag hatte die Staatsanwältin das letztlich verhängte Urteil vorweggenommen. Sie verwies auf ein Foto, das den Angeklagten zwei Tage nach dem Überfall beim entspannten Zusammensitzen mit seinen angeblich so rabiaten Mittätern zeigte. Am Tattag habe der 22-Jährige auch die Chance gehabt, aus dem Auto, das zum Tatort fuhr, auszusteigen. Und dann war da noch die Geschichte mit einem Tankstellenüberfall in Lüdenscheid, an dem der Angeklagte möglicherweise beteiligt war.



Der Vorsitzende Richter hielt ihm in seiner Urteilsbegründung vor, sich nicht um seine Angelegenheiten gekümmert zu haben. Das ersparte irgendeiner Kommune immerhin die ansonsten fälligen Sozialleistungen. Aber das Betteln um Geld beim Onkel und der Überfall auf das Café Kaffeeklatsch waren ebenfalls keine Lösung für die finanziellen Probleme des 22-Jährigen.