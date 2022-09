Ratssitzung zur Stadthalle: So geht‘s weiter

Von: Simone Benninghaus

Teilen

Der Rat befasste sich mit dem geplanten Umbau der Stadthalle. © Wiemer, Henrik

2027 könnte ein bedeutsames Jahr für Meinerzhagen werden. Läuft alles wie derzeit vorgesehen, könnte dann das Langzeitprojekt Stadthallenumbau vollendet werden – mit einer neuen sozio-kulturellem Begegnungsstätte und einem kommerziellen Zentrum. Einen wegweisenden Schritt unternahm der Rat der Stadt Meinerzhagen am Montagabend mit seiner einmütigen Zustimmung für das „integrierte Handlungskonzept Innenstadt Meinerzhagen“ und den notwendigen Förderantrag.

Meinerzhagen – Stadtplaner Hans-Joachim Hamerla verdeutlichte am Montag zunächst noch einmal, was im Zusammenhang mit der Entwicklung eines neuen Innenstadtquartiers bereits auf den Weg gebracht worden ist und nannte Eckpunkte wie den Umbau der Villa im Park, die Errichtung des Otto-Fuchs-Platzes, die Offenlegung der Volme und die Änderung der Verkehrsführung an der Stadthalle. Letzte große Maßnahme sei nun die Sanierung und der Umbau der Stadthalle und die Errichtung eines kommerziellen Zentrums.



Sieben neue Interessenten für das kommerzielle Zentrum

Im Juni dieses Jahres hatte es noch eine Hiobsbotschaft für die Stadt gegeben, als der potenzielle Investor für den kommerziellen Teil des Projektes einen Rückzieher machte. Umso beruhigender stimmte am Montag die Nachricht, dass sich sieben neue Interessenten für das Projekt gewinnen ließen, die das Vorhaben im Sinne der bisherigen Konzeption umsetzen möchten. Mit ihnen sollen nun ernsthafte Verhandlungsgespräche geführt werden. „Ich kenne einige Investoren durch andere Projekte sehr gut. Sie rechnen sehr seriös und immer mit einem Puffer“, beantwortete der Stadtplaner die Frage Raimo Bengers (UWG), wie die Interessenten mit steigenden Kosten und der Rohstoffsituation umgehen. Angestrebt wird, dass bis Ende Oktober konkrete Vereinbarungen mit einem Investor geschlossen werden. Im November könnte dann der Rat seine Zustimmung erteilen.



Ideen der Bürgerschaft eingebunden

In das Konzept für das neue „sozio-kulturelle Zentrum für die Stadtgesellschaft“ wurden auch Ergebnisse der durchgeführten Bürgerbeteiligung aufgenommen wie beispielsweise eine mögliche Integration von Photovoltaikelementen an der Fassade. Die Beteiligung seitens der Bürgerschaft sei gut gewesen, was als Bestätigung für das Gesamtprojekt gewertet werde. Die Planung sieht bekanntlich auch den Umzug des Stadtarchivs mit einem integrierten Café in das Ladenlokal gegenüber der Stadthalle vor. Der Umbau soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Hinsichtlich der Förderung sollen mehr Mittel als zunächst vorgesehen beantragt werden: „Alles ist teurer geworden“, begründete der Stadtpalner Hans-Joachim Hamerla.



„Reale Chance, die Dinge zu vollenden“

„Wir wissen, wo wir stehen und wir stehen gut da“, zeigte sich Bürgermeister Jan Nesselrath zuversichtlich, dass die anstehenden Gespräche „ein gutes Ende“ nehmen. „Wir sind bereit, den Weg weiter nach vorne zu gehen“, machte auch SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Puschkarsky deutlich, dass man auch bereit sei ein bestehendes Restrisiko zu tragen. Als „reale Chance, die Dinge zu vollenden“, bezeichnete Thorsten Stracke (CDU) die einstimmige Zustimmung für das Konzept und damit für die weiteren Schritte.



Als Baubeginn für das kommerzielle Zentrum wurde der Zeitraum 2024/2025 genannt, eher könnte aber schon der Umbau der Stadthalle beginnen.