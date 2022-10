Muslimischer Friedhof: Rat stimmt dagegen

Von: Sarah Lorencic

Der Grabstein eines muslimischen Grabes. In Meinerzhagen wird es vorerst keinen Friedhof nur für Muslime geben. © DPA

Die Ditib-Gemeinde Meinerzhagen möchte gerne einen muslimischen Friedhof in der Stadt errichten und hat dafür schon ein Grundstück erworben. Doch der Antrag wurde jetzt abgelehnt. Die Gründe und die Alternativen.

Meinerzhagen – Der muslimische Friedhof in Meinerzhagen ist in weite Ferne gerückt. Der Rat hat am Montag mit 15 zu 12 Stimmen bei drei Enthaltungen gegen den Antrag der türkisch-islamischen Ditib-Gemeinde gestimmt. Die Gemeindemitglieder, die zur Sitzung gekommen waren, zeigten sich enttäuscht. „Wir fühlen uns ausgeschlossen“, sagt Vorstandsmitglied Mehmet Özdemir.



Die Gründe der Ablehnung sind von gesetzlicher Natur. „Gemeinden und ebenso die Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, dürfen Friedhöfe als Friedhofsträger (...) anlegen und unterhalten. Der Verein Ditib-Türkisch Islamische Gemeinde zu Meinerzhagen e. V. ist weder Gemeinde noch derzeit Religionsgemeinschaft im Sinne einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ein Anlegen und Unterhalten von Friedhöfen als Friedhofsträger scheidet damit grundsätzlich aus“, so die Erklärung. Allerdings: Die Stadt dürfte nach den gesetzlichen Vorgaben die Errichtung und den Betrieb eines Friedhofes sehr wohl an private Rechtsträger übertragen. Allerdings nur, wenn der dauerhafte Betrieb sichergestellt werden kann. Und genau das sieht die Stadt kritisch, denn man rede hier nicht von einem Betrieb über ein paar Jahre, sondern über einen quasi ewigen Betrieb.

Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg

Für die SPD war die Errichtung eines muslimischen Friedhofs unstrittig, wie es Fraktionsvorsitzender Rolf Puschkarsky ausführte. Man stehe in der Fraktion der Errichtung „positiv gegenüber“. Er sprach die seiner Meinung nach „herbeigesaugten Bedenken“ an und mahnte sinngemäß: Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.



Grundsätzliche Zustimmung kam auch aus Reihen der Grünen. Die Bedenken bezüglich der Nähe der Ditib-Organisation zum Präsidenten der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, stelle man „hinten an“. Zur Integration gehöre es, dass man sich in Deutschland bestatten lassen kann, sagte Fraktionsvorsitzender Karl Hardenacke. Bedingung für die Grünen war jedoch, dass sich Menschen aller islamischen Glaubensgruppen dort bestatten lassen dürfen; also Sunniten und Schiiten beispielsweise.



Rechtliche Aspekte überwiegen

Aber das waren alles noch keine Themen des Antrags. Es ging um die reine Errichtung eines muslimischen Friedhofs, erinnerte Bürgermeister und Sitzungsleiter Jan Nesselrath. Es ging noch nicht um Details und es gab auch keinen Beschlussvorschlag. Raimo Benger von der UWG ahnte wohl schon, dass der Antrag abgelehnt würde und forderte Unterstützung seitens der Stadt für diesen Fall. Er schlug alternative Standorte vor, etwa an der Gerichtstraße.



Deutlich wurde die stärkste Fraktion im Rat, die CDU. Fraktionsvorsitzender Thorsten Stracke führte zwar zunächst aus, dass man sich wünsche, dass die Muslime, die in Deutschland schon Jahrzehnte leben, auch hier beerdigt werden können. Aber das sei nur die emotionale Seite. Die rechtliche hingegen spreche eindeutig gegen die Errichtung eines muslimischen Friedhofs in dieser Art und Weise. Solange also eine Körperschaft öffentlichen Rechts nicht gegeben ist, sei davon abzusehen.



Es wäre der erste Friedhof in NRW nur für Muslime

Abgesehen von der Diskussion wäre Meinerzhagen die erste Gemeinde in NRW, die solch einen Friedhof hätte. „Da muss man sich die Frage stellen: Warum ist das so?“ Die CDU-Fraktion stimmte gegen den Antrag, hoffe aber, „in Zukunft etwas entwickeln zu können“. „Wir sind die Letzten, die etwas verhindern wollen“, sagte Stracke. Man müsse sich aber an die rechtlichen Rahmenbedingungen halten.



Möglich wäre es dennoch, weshalb Rolf Puschkarsky (SPD) nachfragte, ob es zur Ewigkeitsregelung eine schriftliche Stellungnahme der Gemeinde gab. Wie lange muss ein Grab unberührt bleiben? Darf eine Grabstätte nach 30 Jahren eingeebnet werden? Doch eine Stellungnahme gab es nicht. Kopfschütteln beim SPD-Fraktionsvorsitzenden. Für den Antrag gab es damit offensichtlich keine Chance mehr.



Das sagt die Gemeinde



Nachdem die Handzeichen für die Abstimmung gegeben waren, verließen die Mitglieder der Ditib-Gemeinde die Sitzung. „Hier werd‘ ich geboren, hier werd‘ ich begraben“, zitiert Ömer Ikinci, Gemeinde-Mitglied, ein Lied des Sängers Peter Fox. Warum wird es den Muslimen so schwer gemacht, fragen sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Argument, dass Meinerzhagen die erste Stadt wäre, die solch ein Projekt zuließe, sehen die Mitglieder eher positiv: „Warum sollen wir denn nicht Vorreiter sein?“, sagt Mehmet Özdemir.



Die Gespräche mit dem Bürgermeister seien gut gewesen, auch mit Rolf Puschkarsky habe man einen regen Austausch und Treffen gehabt. Die UWG habe sich am Tag der Ratssitzung zum ersten Mal gemeldet, davor auch nicht – und die übrigen Fraktionen suchten gar keinen Kontakt, sagt Özdemir. Fragen und Bedenken hätte man klären können.



Fläche auf dem evangelischen Friedhof eine Option?

Den alternativen Vorschlag von Raimo Benger (UWG), Kontakt zur evangelischen Gemeinde aufzunehmen, müssen die Gemeindemitglieder erst besprechen, sagt Mehmet Özdemir. Eigentlich habe man das 2500 Quadratmeter große Grundstück extra für die Errichtung eines Friedhofs damals gekauft. Ob nun ein Feld auf einer evangelischen Ruhestätte eine Alternative wäre, ist noch unklar. Unfair fand das Vorstandsmitlied auch die Erwähnung des türkischen Präsidenten: „Als ob es Erdogan interessieren würde, was wir hier in Meinerzhagen machen.“



Zur Ewigkeitsregelung hatte sich der Verein bereits überlegt, es ähnlich wie auf deutschen Friedhöfen üblich zu regeln. Nämlich nur für eine bezahlte Laufzeit, die individuell, aber nicht ewig sein kann wie es in muslimischen Ländern der Fall ist – allerdings auch kostenlos. Das zumindest ist die Sicht des Anfang des Jahres neu gegründeten Vorstands. Aber hätte das etwas an der Abstimmung geändert? Denn sobald es um religiöse Absichten gehe, höre die Integration auf, so die Erfahrung. „Man läuft nur noch gegen eine Wand“, sagt Mehmet Özdemir.