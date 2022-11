Erneut Grünen-Antrag für Mobilitätskonzept

Faktionen stimmen für Haushalt 2023, dennoch Unmut im Rat

Von: Sarah Lorencic

In der Stadthalle kamen die Ratsmitglieder am Montagabend zusammen, um über den Haushalt 2023 zu entscheiden. archi © zacharias

Alle Fraktionen haben am Montagabend dem Haushaltsplan zugestimmt. Im Otto-Fuchs-Saal der Stadthalle nutzten sie die Gelegenheit in der Ratssitzung, um ihre Haushaltsreden vorzutragen. Rund eine Stunde dauerten die Beiträge der fünf Fraktionen, die mit einem Knall – vor allem gegen die Grünen-Fraktion – seitens der FDP enden sollte.

Meinerzhagen – Deutliche und laut gesprochene Worte kamen aus der mit drei Mitgliedern kleinsten Fraktion im Rat. Der Vorsitzende, Kai Krause, sah so manche Dinge mit Blick auf den Haushalt anders: Die viel angesprochene Kreisumlage vorzuschieben, fand er „zu billig“ und sagte: „Als wären alle glücklich, wenn es die Kreisumlage nicht gäbe.“



„Wie jedes Jahr fällt der größte Anteil auf die Kreis-und Gewerbesteuerumlage. Allein diese Position macht 41 Prozent der Aufwendungen aus“, skizzierte es Thorsten Stracke, CDU-Fraktionsvorsitzender, den Haushaltsplan. Die Kreisabgaben steigen um circa 1,6 Millionen Euro und würden zwar auch in Aufgaben fließen, die das Kreishaus für die Kommunen übernimmt, „was mir aber nach wie vor sauer aufstößt, ist, dass gerade der Kreis, der seit Jahren Gelder von Kommunen einfordert, diese dann hortet“, sagte Rolf Puschkarsky, SPD-Fraktionsvorsitzender. Ihn ärgert vieles, wie er sagte. Es ärgert ihn, dass man dieses Geld nicht sinnvoller in Meinerzhageninvestieren könne. Doch trotz allen Ärgers zeigte er sich überzeugt davon, „dass wir auch durch diese Krise kommen“. Auch Jan Hedfeld (UWG), der in Vertretung für den verhinderten Fraktionsvorsitzenden Raimon Benger sprach, nannte viele Ärgernisse. Darunter die die A45-Sperrung und der „Taschenspielertrick“, den alle Fraktionen kritisierten, so dass Bürgermeister Jan Nesselrath den Begriff im Nebensatz als Wort des Jahres kürte. Gemeint ist das Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz, das auch der Grünen-Fraktion nicht entgangen ist.



Erneut Grünen-Antrag für Mobilitätskonzept

Vielmehr aber appellierte Karl Hardenacke dazu, alte Denkmuster über Bord zu werfen und Klimaschutz bei allen Projekten der Stadt nach vorne zu stellen. Noch einmal mehr plädierte er für den vorweg durchweg abgelehnten Antrag für ein Mobilitätskonzept für Meinerzhagen. „An Geld mangelt es nicht und derzeitige personelle Engpässe sollten kein Hindernis sein.“



Kai Krause kam in seiner Haushaltsrede auf diesen erneuten Appell für den Antrag und auf die Grünen-Fraktion generell zu sprechen. „Heuchlerisch“ sei es, zu sagen, in Meinerzhagen werde nichts für den Klimaschutz getan. Krause warf der Fraktion stattdessen Unzuverlässigkeit und mangelnde Wertschätzung vor. „Das musste jetzt mal gesagt werden.“ Mit einem Knall und dem einstimmigen Wunsch aller Parteien, nächstes Jahr aus dem Krisenmodus rausgekommen zu sein, endete dieser Teil der Ratssitzung.