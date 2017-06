Draht auf Halshöhe: Polizei ermittelt

Die Großbaustelle an der Genkeler Straße wurde Schauplatz von Randale - und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Meinerzhagen - Randalierer waren am Samstagabend im Gebäude der ehemaligen Hauptschule Meinerzhagen an der Genkeler Straße unterwegs. Der Komplex wird bekanntlich zurzeit umgebaut.

Die Täter beschädigten laut Polizei mehrere Wände, unter anderem, indem sie Baumaterialien wie Kleber und Farbe verschmierten. Im Obergeschoss entleerten sie den Inhalt eines Feuerlöschers.

„Im gesamten Gebäude wurde auf Halshöhe ein Baudraht gespannt, der so scharf ist, dass er von Mitarbeitern des Betriebes nur mit Handschuhen angefasst werden kann“, berichtete die Polizei. Insgesamt richteten die Täter nach Angaben der Beamten einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro an.

Zeugen beobachteten an diesem Tag gegen 20 Uhr drei Personen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Alle waren etwa 15 bis 17 Jahre alt. Der erste Täter trug schwarze Kleidung, war etwa 1,60 Meter groß und von schlanker Statur. Der zweite Täter war etwa 1,70 Meter groß, hatte blondes, gelocktes Haar, und war ebenfalls schlank. Der dritte Täter war etwa 1,60 Meter groß und hatte braunes, kurzes Haar.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizei Meinerzhagen unter der Rufnummer 0 23 54/9 19 90 entgegen.