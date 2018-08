Laden am Fahrradladen in Valbert bleibt möglich

Valbert - Seit etwas weniger als einem Jahr bietet sie ihre Dienste in Valbert an der Kreuzung Ihnestraße/An der Kirche an. Die Ladestation für E-Bikes und Pedelecs steht dort an einem vom Märkischen Kreis im Rahmen des Projektes „Radeln nach Zahlen“ festgelegten Knotenpunkt.

Zu dem Säulenstandort kam es nach intensiver Suche durch die Stadt, weil der örtliche Fahrradhändler und Reparaturbetrieb Sascha Michels die Betreuung zugesagt und auf dem elterlichen Grundstück der Stellplatz und die Gelegenheit zum Stromanschluss erlaubt wurde. Außerhalb der Öffnungszeiten des Laden, besonders an Wochenenden und Feiertagen, kümmerte sich seither Imbissbetreiber Mehmet Aslan um die Herausgabe der notwendigen Kabel. Die Installationskosten übernahm die Stadt. Sie beliefen sich auf rund 7500 Euro.

Für die Eheleute Michels beginnt nun mit dem am Montag startenden Räumungsverkauf die schrittweise Aufgabe ihres Geschäftes. „Ich habe ein berufliches Angebot aus dem Bodenseeraum, das ich nicht ausschlagen konnte“, so Sascha Michels im Gespräch mit der MZ. In dem bedankte er sich bei seinen treuen Kunden und bat um deren Verständnis.



Beim städtischen Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck ist das in diesem Zusammenhang Tag vorhanden. „Natürlich respektiere ich die Entscheidung von Herrn Michels. Zumal ja der Bestand der Anlage baulich und auch vom Betrieb her gesichert ist”.



Vonseiten der Stadt Meinerzhagen will man kurzfristig versuchen, weitere Betreuer für das Projekt an der Ihnestraße zu finden. Nicht zu verhehlen ist indes, dass nach Angaben der Säulenbetreuer im abgelaufenen Jahr so gut wie kein Ladevorgang stattfand.



Bei der vom Valberter Ortsvorsteher Hans-Gerd Turck angeregten Ladestation für E-Pkw direkt an der Evangelischen Kirche an der Ihnestraße gibt es zwischenzeitlich eine technische Einordnung durch den Energieversorger. „Die Anregung des Ortsvorstehers kann im Bereich der Evangelische Kirche technisch nicht verwirklicht werden”, teilt Jürgen Tischbiereck der MZ mit.



Positiver sieht es aber für die gesicherte und ausreichende elektrische Versorgung des Weihnachtsmarktes und eventueller zukünftiger Veranstaltungen aus. Hierzu soll an der Ihnestraße ein Verteilerschrank auf der in Fahrtrichtung des Lidl-Marktes rechten Seite errichtet werden. Die dafür benötigten Anschlusskapazitäten sind nach Aussage des Versorgers vorhanden. Die jeweilige Kabelführung zum ehemaligen Friedhof erfolgte über die Stahltraverse, an der ohnehin das Weihnachtsmarkttransparent hängt.