Stadtwerke bauen neue Pumpstation

Die Pumpstation steht, jetzt muss die Technik eingebaut und die Anlage an das Versorgungsnetz angeschlossen werden.

Meinerzhagen - Die Stadtwerke Meinerzhagen investieren in die Zukunft. Unterhalb der ehemaligen Tennisplätze, im Bereich Schnüffel und direkt an der Südumgehung, wird zurzeit eine neue Pumpstation gebaut.

Das ist nötig, um im interkommunalen Gewerbegebiet Grünewald den steigenden Bedarf an Wasser zu decken.

Stadtwerke-Geschäftsführer Michael Berkenkopf teilte auf MZ-Anfrage mit, dass Anfang der Woche damit begonnen wurde, die Baustelle für den Neubau der Pumpstation einzurichten. Die Anlage hat die Ausmaße einer größeren Garage. Während der Anlieferung der Gebäudeteile musste die Südumgehung in diesem Bereich halbseitig gesperrt werden. Die Baustellenampel konnte inzwischen aber wieder entfernt werden, der Verkehr fließt ungehindert.

Nach der Ansiedlung von mehreren Unternehmen in Grünewald war schnell klar, dass die bisherige Pumpleistung nicht mehr ausreichen würde. „Deshalb bauen wir jetzt die neue Station, mit der wir für die Zukunft in Grünewald gut gerüstet sind“, erläuterte Berkenkopf. Die Investitionen in das Projekt beziffert er auf einen „niedrigen sechsstelligen Betrag“. Gleichzeitig verbessere man damit auch die Löschwasserversorgung, informierte der Stadtwerke-Chef.