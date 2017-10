53-Jähriger rastet aus

Meinerzhagen - Italienisches Temperament gepaart mit Eifersucht und Verlustgefühlen ließen einen Mann aus Meinerzhagen ausrasten. Als er sah, dass der mutmaßlich neue Partner seiner Ex-Frau, im ehemaligen Garten des 53-Jährigen pflastert, ging es mit ihm durch. Er griff zu einem Stein und warf diesen in Richtung des vermeintlichen Rivalen. Im Amtsgericht Meinerzhagen musste sich der Steinewerfer am Dienstag wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. Das blitzschnelle Eingreifen seines Sohnes verhinderte eine Vollendung der Tat. Der 18-Jährige fing das Wurfgeschoss im Flug ab und verletzte sich dabei am Finger.

Als der Pflasterer das mitbekam, holte er zum Gegenschlag aus – und zwar mit einem Gummihammer. Den warf er dem Angeklagten gegen den Rücken. Das hatte zur Folge, dass die beiden Männer demnächst die Plätze tauschen werden. Dann muss sich nämlich der Hammerwerfer wegen gefährlicher Körperverletzung dem Richter stellen – der gestrige Angeklagte ist dann als Zeuge geladen. Die Ex-Frau des Angeklagten erklärte, dass sie mit dem 65-Jährigen – der mit dem Hammer, bei dem es sich übrigens um den ersten Exmann der Frau handelt – gar nicht zusammen sei. Sie kümmere sich nur etwas um ihn, da er krank sei. Der Angeklagte belästige sie immer wieder. Es sei ja auch sein Haus, empörte sich der 53-Jährige. Eine Vorstrafe wegen Körperverletzung brachte der Meinerzhagener mit. Am Dienstag endete die Verhandlung mit einer vorläufigen Verfahrenseinstellung gegen eine Zahlung von 500 Euro an die Staatskasse. Während des gesamten Prozesses musste sich der Angeklagte merklich zusammenreißen. Lediglich seine zitternden Hände und stark wippenden Füße ließen erahnen, wie es in ihm brodelte. Als die Verhandlung beinahe beendet war, brach es dann doch noch aus dem Mann heraus: „Das ist mein Zuhause. Dafür habe ich gearbeitet. 17 Jahre habe ich dort gelebt.“ Der Richter beruhigte den Angeklagten. Er möge zwar italienisches Temperament, aber bei einer Körperverletzung sei die Grenze überschritten.