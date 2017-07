Duo schlägt und tritt auf einen 58-Jährigen ein

Valbert - Es war eine wahrlich feige Tat, wegen der ein Meinerzhagener und seine Stieftochter im Amtsgericht zu jeweils acht Monaten auf Bewährung verurteilt wurden. Und auch die Nichte des Mannes musste auf der Anklagebank Platz nehmen. Unterlassene Hilfeleistung lautet der Grund für die Geldstrafe von 600 Euro, die gegen sie verhängt wurde.

Was hatte das Trio getan? Was ereignete sich am frühen Abend des 12. Dezembers vergangenen Jahres? Ein behinderter Mann erledigte in einem Valberter Supermarkt seinen Einkauf. Mit Trolley und einem Korb voller Lebensmittel machte sich der 58-Jährige anschließend auf den Heimweg, als ihm die drei Angeklagten auf zwei Rollern entgegenkamen.

Laut Vorwurf hatte das Trio den Geschädigten geschlagen und getreten. Die 39-Jährige Nichte belastete die zweite Frau auf der Anklagebank schwer. Sie selbst habe nichts getan. Ihre Cousine sei hingegen vom Roller gesprungen und auf das Opfer losgegangen.

Es sollen einige Schläge seitens der Frau gehagelt haben. Schließlich sei ihr Onkel, der Angeklagte, dazwischengegangen und habe die 49-Jährige vom Geschädigten weggezogen. Der Onkel gab wiederum an, seine Stieftochter habe den behinderten Mann nicht geschlagen, sondern ihn lediglich geschubst. Er habe nicht zugeschlagen.

Besagte Stieftochter, zur Tatzeit mit 2,5 Promille Alkohol im Blut, gab zu, wütend auf den Geschädigten gewesen zu sein. Grund dafür sei unter anderem ein Rollerverkauf gewesen. Damit sah es nach den Aussagen der Angeklagten so aus, dass die Nichte und der Onkel gar nicht zugeschlagen hatten, die Stieftochter hingegen auf das Opfer losgegangen war. Zwei Augenzeugen, die das Geschehen vom Auto aus beobachtet hatten, erklärten, dass auch der Angeklagte tätlich geworden sei.

Er habe den 58-Jährigen getreten und danach erst seine Stieftochter weggezogen. Der Geschädigte hätte im Dreck gelegen, um ihn herum sei sein Einkauf verteilt gewesen und teilweise weit die Straße heruntergerollt. Die Zeugen waren es auch, die die Polizei alarmiert hatten. Im Gegensatz zur angeklagten Nichte, die völlig untätig geblieben und einfach weggegangen sei. „Was sollte ich denn groß machen“, fragte sie den Richter.

Bei der Aussage des Opfers drängte sich der Verdacht auf, es sei vor der Verhandlung von jemandem unter Druck gesetzt worden, die Angeklagten nicht zu belasten. Auf eine direkte Frage des Richters, ob das so sei, antwortete der 58-Jährige mit „nein, nein“. Er gab an, von drei Jungen überfallen worden zu sein. Wer diese waren, könne er nicht sagen.

Bei der Polizei, warf der Richter ein, habe der Geschädigte noch die drei Angeklagten als Täter benannt. „Ich meine, es wären andere gewesen, die geschlagen haben“, blieb der Mann bei seiner Version.

Alle Angeklagten hatten sich bereits in der Vergangenheit strafrechtlich etwas zu Schulden kommen lassen. Um falsche Verdächtigung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Betrug handelte es sich bei den insgesamt fünf Vorstrafen der Nichte. Zweimal Fahren ohne Fahrerlaubnis brachte der Mann mit.

Sechs Eintragungen zählt das Vorstrafenregister der Stieftochter. Aufgrund des Alkoholpegels ging das Gericht bei ihr von verminderter Schuldfähigkeit aus. Als Auflage für die acht Monate mit Bewährung müssen die Stieftochter 300 und der Angeklagte 600 Euro an die Staatskasse zahlen.