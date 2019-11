80 Prozent aller Wege sind sanierungsbedürftig

Wegekonzept

+ © Helmecke Eines von vielen Beispielen: Der Weg von Hohlbecke nach Hardenberg macht es deutlich – die Natur erobert sich ihr Territorium zurück. © Helmecke

Meinerzhagen - Was vor allem Bürger in den Außenbereichen kaum wundern dürfte, wurde jetzt auch offiziell bestätigt: Meinerzhagens Wege sind in einem alles anderen als guten Zustand.