Manege frei für 157 Ebbeschüler

Valbert - Mit voller Konzentration sind derzeit wieder die Kinder der Ebbeschule bei der Sache, um sich auf die vier Aufführungen des Zirkus Proscho auf dem Jedermann Sportplatz vorzubereiten.

Angeleitet von den Mitgliedern der Zirkus-Familie Maatz, wurde gleichzeitig an drei Stützpunkten geübt. Neben dem aufgebauten Zelt und der Schule selbst, hieß es auch in der Turnhalle Manege frei.

"Es ist beachtlich, was die Kinder gemeinsam und über die einzelnen Jahrgänge hinweg hier leisten“, sagte eine sichtlich erfreute Daniela Wigger. Sie betreut gemeinsam mit ihren Kollegen als Lehrerin das Projekt. Zudem zählt nicht nur die „zirzensische“ Arbeit der Schulkinder. Denn neben den rund drei Stunden, welche der Vorbereitung der Aktionen in der Manege gewidmet sind, gibt es auch noch die Aufarbeitung des Erlebten im normalen Unterricht.

Mit kurzen Texten, dem Anfertigen von Bildern und Arbeitsmappen geschieht dieses. Zwar ist dieser Projektteil aus pädagogischer Sicht sicherlich wichtig, der Spaß- und Interessenfaktor der Kinder beim Einstudieren der einzelnen Nummern dürfte aber doch noch etwas weiter vorne liegen.

In diesen Nummern kommen viele klassische Elemente des Zirkus zum Einsatz. Bodenakrobatik, Trapezkunst, Drahtseil- und andere Balanceakte, Hula-Hoop, die Clownerie und natürlich auch eine Raubtierdressur. Wie „gefährlich“ der Umgang mit den wilden Löwen sein kann, konnte man am Probenvormittag schon bei einem (unerlaubten) Blick durch den Vorhang erleben.

Für die Zuschauer dürfte dennoch keine Gefahr bestehen. Daher sollten sich diejenigen, die das Programm miterleben wollen, die folgenden Termine notieren: Freitag, 22. Juni, um 15 und 18.30 Uhr. Samstag, 23. Juni um 11 und 15 Uhr.

Karten sind im Vorverkauf am Mittwoch und Donnerstag, 20. und 21. Juni, in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr im Sekretariat der Ebbeschule zum Preis von 6 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder erhältlich. Eventuell sind nicht abgesetzte Karten auch jeweils an den Tageskassen zu bekommen.