Das ist der Sommer im Volmetal: Projekt sucht die schönsten Fotos

Naturerlebnis Oben an der Volme

© Photomanufaktur R. Rohmann

Wer macht im Volmetal die schönsten Sommer-Schnappschüsse? Auch in diesem Jahr sucht das Projekt „Naturerlebnis Oben an der Volme“ in Kooperation mit der Photomanufaktur R. Rohmann wieder die schönsten Fotos aus der Region.

Volmetal - Das diesjährige Thema lautet „Mein Sommer oben an der Volme“. Es werden innovative Fotos gesucht, die persönliche Ansichten, Erlebnisse oder Eindrücke im Sommer 2021 festgehalten haben. Die drei originellsten Bilder werden prämiert. Die Übergabe der Preise und eine Präsentation der Bilder des Wettbewerbs sollen im Rahmen des Halveraner Winterzaubers an der Heesfelder Mühle am Sonntag, 14. November, stattfinden.

Einsendeschluss ist der 15. Oktober 2021. „Im Vordergrund steht die Idee und nicht die eventuell professionelle Fotografie“, heißt es von den Initiatoren. Die Bilder müssen auf dem Gebiet der Gemeinden des Projektes Naturerlebnis Oben an der Volme in Halver, Kierspe, Meinerzhagen oder Schalksmühle entstanden sein.

Es können bis zu drei Bilder unter der E-Mail Adresse fotowettbewerb@naturerlebnis-volme.de eingereicht werden. Weitere Infos unter www.naturerlebnis.volme.de