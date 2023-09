Interkultureller Garten: „Gefühlt nicht gewollt“

Projekt Himecke

Die Himecke soll ein Ort für alle Generationen werden. Der Spielplatz soll unter anderem erneuert und mehr Aufenthaltsqualität geschaffen werden.

Zwei Jahre später sind die Kosten für die Stadt stark gestiegen und auch der Plan für die Himecke wurde verändert: Ein interkultureller Garten sei nicht gewollt.

Meinerzhagen – Der Grünzug mitten in der Stadt, die Himecke oberhalb der Hauptstraße, soll aufgewertet werden. Erste Pläne dazu gab es bereits Ende November 2021. Zuspruch gab es damals von den Mitgliedern des Ausschusses für Klima, Planung, Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt. Entstanden ist die Idee der Aufwertung im Rahmen von Leader.

Menschen in der Region konnten 2021 im Rahmen eines Projektaufrufs des Regionalmanagements Oben an der Volme Projektskizzen zu Themenkomplexen wie „Lebenswerte Städte und Dörfer“, „Naherholung und Tourismus“ oder für „Starke Kinder“ einreichen. Auch zwei Projekte aus Meinerzhagen haben den Zuschlag erhalten. Das war neben der Himecke das „wanderbare M“, eine neue Wanderroute, die seit Kurzem auch wanderbar ist. Wie es nun mit der Himecke weitergehen könnte, schilderte am Donnerstag im Ausschuss Klima, Planung, Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt (KPSMU) Achim Neubert und stellte die „unwesentlichen Veränderungen“ in der Planung, aber dafür wesentlichen Steigerungen der voraussichtlichen Kosten vor. Dass die Änderungen unwesentlich seien, sieht man jedoch zumindest in der Grünen-Fraktion anders.

Die Kosten für das Projekt

Zunächst die Zahlen: Nach derzeitigem Stand müsste die Stadt zwei Drittel der Kosten selbst tragen. Und das, so formulierte es Christian Schön (FDP), sei jetzt „eine Hausnummer geworden“. Von Seiten der CDU sagte Volkmar Rüsche, dass man innerhalb der Fraktionen noch einmal intensiv über das Vorhaben beraten müsse, was nicht bedeute, dass er nun dagegen sei. Aber die Zahlen könnten einem „schon Schweißperlen auf der Stirn erzeugen“.

Mit Stand von 2021 hätte die Aufwertung der Himecke rund 445 000 Euro gekostet, bei einem Eigenanteil der Stadt von 250 000 Euro. Jetzt wäre allein der Eigenanteil bei rund 465 000 Euro, weil Kosten gestiegen und nicht mehr alle Maßnahmen förderfähig sind. Von den neuen Gesamtkosten in Höhe von rund 715 000 Euro würden 250 000 Euro durch Leader-Mittel finanziert werden können. Es würde eine der letzten unschönen Ecken in der Stadt aufgewertet werden und zudem ein Mehrwert für Jung und Alt erzeugt werden, da waren und sind sich noch immer fast alle Ausschussmitglieder einig. CDU-Fraktionsvorsitzender Torsten Stracke sagte, es könne ein Gewinn für Meinerzhagen sein, „muss aber nicht“. Und mit Blick auf die Kosten muss und wird noch diskutiert.

Planänderung für den Grünzug der Stadt

An den Plänen indes habe sich wenig verändert, wie Achim Neubert ausführte. Der Spielplatz werde nahe des Ehrenmals an neuer Stelle neu gebaut und erhielte noch ein paar mehr Geräte als in der 2021er-Planung. Der Bikepark bekäme eine neue Startrampe – die alte wurde im Frühjahr abgerissen, nachdem sie aufgrund einer Einsturzgefährdung lange gesperrt war. Die Wege sollen saniert und beleuchtet werden und um einen Laubengang von der Hauptstraße hoch kommend erweitert werden. Eigens für den Kindergarten soll ein kleiner Nutzgarten angelegt werden, die „Ackerdemie“.

Der interkulturelle Garten hingegen hat es in die neue Planung nicht mehr geschafft. Grund sei, erklärte Neubert, dass es schwierig sei, Personen zu finden, die diese Anlage auf Dauer pflegen würden. Eigentlich sollte ein Verein gegründet werden, der die Bewirtschaftung übernimmt. Dabei wollte die Stadt begleitend aktiv werden, wie es 2021 hieß.

Was ist ein interkultureller Garten? Das Konzept des interkulturellen oder auch internationalen Gartens, bei dem Konzepte des Interkulturellen Lernens, der Völkerverständigung und der Integration im Mittelpunkt stehen, entwickelte sich Anfang der 1990er-Jahre in Großstädten auf der ganzen Welt. In Deutschland startete Göttingen das Pilotprojekt 1996 – seit dem sind 300 interkulturelle Gärten in Deutschland nach dem Göttinger Vorbild gegründet worden, weitere befinden sich im Aufbau. Koordiniert werden sie über die Stiftung Interkultur.

Worum geht‘s? Gärtnern und Freizeitaktivitäten in Interkulturellen Gärten stellen den sozialen Kontakt zwischen Flüchtlingen, Migranten und Einheimischen untereinander her und fördern dadurch die Verständigung zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, die Integration von Flüchtlingen, Migranten und Zuwanderern sowie die Erhaltung und Nutzung der Kulturpflanzenvielfalt. Die Gärten sind Orte der Begegnung, weil dort die allen gemeinsame Natur hautnah erlebt wird und viele Migranten und Flüchtlinge aus kleinbäuerlichen Verhältnissen kommen, sodass sie ihr Wissen hier gut anwenden und einbringen können. Interkulturelle Gärten bestehen aus einzelnen Parzellen, auf denen Gemüse und Kräuter (darunter in Deutschland wenig bekannte Arten und Sorten aus den Herkunftsländern) umweltfreundlich und für den Eigenbedarf angebaut werden.

Jetzt soll statt des interkulturellen Gartens ein historischer Garten entstehen. Das passe auch gut, denn immerhin sei die Himecke schon immer Gartenland gewesen, wie in Karten von 1830 ersichtlich wurde. Ein historischer Garten voller Obstbäume & Co. sei gut für die Insektenwelt und biete Inspiration. Und er wäre „schön anzusehen“, wie Neubert findet.

Birgit Claus von den Grünen merkte zum einen an, dass auch ein historischer Garten gepflegt werden müsse – gibt es da schon Lösungen? Zum anderen fand sie, der Wandel von einem interkulturellen Garten, der auch Begegnungsstätte gewesen wäre, hin zu einem Garten, der nur „zum Angucken“ ist, sei ein Unterschied. Wie Neubert antworten konnte, gebe es für die historischen Garten bereits Personen, die ihn pflegen würden, was Birgit Claus nicht nachvollziehen konnte – immerhin sei man bisher nur in einer Planungsphase.

Interkultureller Garten „gefühlt nicht gewollt“

Zum Vorhaben des interkulturellen Gartens entgegnete Neubert, dass es kein Interesse gegeben habe, gar das Gegenteil sei der Fall, wie auch Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck berichten konnte. So habe es sehr viel Kritik hinsichtlich des Vorhabens gegeben. Der interkulturelle Garten sei „gefühlt nicht gewollt“, sagte Jürgen Tischbiereck. Frank Schmitt (CDU) wollte daraufhin wissen, worum es sich bei einem interkulturellen Garten überhaupt handelt. Wie die Verwaltung erklärte, wäre das ein Garten, in dem Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen gemeinsam gärtnern. Aber dazu müsse man erst einmal Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen finden, die gemeinsam freundlich und friedlich miteinander umgehen, ergänzte Neubert. In größeren Städten gibt es solche Gärten bereits seit langem. In Meinerzhagen aber sei das nicht gewollt. Woran das liegt, konnte Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck nicht beantworten. Vielleicht läge es an Meinerzhagen, vielleicht auch am Sauerland?, sagte er.

Birgit Claus hakte noch einmal nach und wollte wissen, ob die Pläne des interkulturellen Gartens auch bekannt gewesen seien? Ja, hieß es aus der Verwaltung. Die seien in der Presse vorgestellt worden.

+ Grün mitten im Zentrum: Der Grünzug der Stadt, die Himecke, soll aufgewertet werden. Das wurde bereits 2021 vorgeschlagen und wird jetzt wieder angegangen. Aber: es wird teurer und der interkulturelle Garten soll wegfallen, weil dieser „gefühlt nicht gewollt“ sei. Archi © Beil

Der mündliche Vortrag wurde zur Kenntnis genommen. Vorgesehen ist, dass für den Haushalt 2024 erste Planungskosten eingestellt werden. Dazu wird im KPSMU-Ausschuss demnächst beraten und im Rat ein Beschluss gefasst. Fällt dieser positiv aus, wie Volkmar Rüsche erklärte, wäre das auch eine Zustimmung für das Gesamtprojekt – getreu dem Motto, wer A sagt, muss auch B sagen. Ob A gesagt wird, diskutieren die Fraktionen zunächst intern.