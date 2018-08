Darum sterben Lister-Fische nicht den Erstickungstod

Dieser Karpfen „tankt“ Sauerstoff an der Wasseroberfläche. Im Aasee in Münster war aber auch diese Überlebensstrategie oft nicht erfolgreich.

Listertal - Die Möhnetalsperre wird seit Dienstag belüftet. Das ist angesichts des Sauerstoffmangels in dem Gewässer auch bitter nötig, um ein Fischsterben wie im Aasee in Münster zu verhindern. Droht nun auch den Fischen in der Listertalsperre Gefahr? Nein. Aber wieso ist die Situation in der Meinerzhagener Talsperre so entspannt, während nicht allzu weit entfernt Tausende Fische sterben?

Das hat auch mit der unterschiedlichen Lage der beiden künstlichen Wasserspeicher zu tun.

Im Prinzip ist es ganz einfach: „Die Möhne liegt in einem tieferen Gebiet als die Lister. Hier hat das Wachstum der Wasserpflanzen früher eingesetzt als an der Lister. Und das bereitet dann im Spätsommer das Problem, das wir momentan haben“, erläutert der Pressesprecher des Ruhrverbandes Markus Rüdel.

Die Sauerstoffarmut in der unteren Wasserschicht stellt sich in heißen Klimaperioden dadurch ein, dass sich abgestorbene Pflanzenteile – von denen es in der Möhne relativ betrachtet mehr gibt als in der Lister – im Wasser zersetzen und so der Sauerstoffgehalt absinkt. Ein Austausch zwischen den verschiedenen Wasserschichten findet in dieser Zeit zudem kaum statt.

Auch die Lister wird ständig überwacht

Die Möhne wird ständig – auch auf ihren Sauerstoffgehalt hin – überwacht, die Lister auch. Allerdings steuern die Kontrolleure das heimische Gewässer nur einmal im Monat an. Mehr sei nicht nötig, da eine akute Gefahr eben nicht drohe, beruhigt Markus Rüdel.

Zuletzt hat der Ruhrverband in den Jahren 2013 und 2016 das Tiefenwasser der Möhnetalsperre belüftet. „Dank dieser vorsorglichen Maßnahme konnte auch damals einem Fischsterben vorgebeugt werden. Die Belüftung kann voraussichtlich im Herbst wieder eingestellt werden, wenn sich die Temperaturschichtung durch Rahmenbedingungen wie sinkende Außentemperaturen, erhöhte Zuflüsse und/oder Stürme wieder auflösen“, heißt es.

Beseitigungsaktionen im Winter

In der Lister breitet sich in den Sommermonaten die Wasserpest immer wieder in einem Maße aus, dass sogar eingegriffen werden musste. Durch Beseitigungsaktionen im Winter sollte die Sicherheit der Badegäste in der darauf folgenden Saison verbesser werden. Bekanntlich hatten sich Schwimmer schon in der „Elodea“ verfangen.

Wasserpest hat keinen Einfluss

Wuchernde Wasserpflanzen gleich mehr Sauerstoff? Hat die Wasserpest vielleicht sogar einen günstigen Einfluss auf die Sauerstoffversorgung in der Lister-Talsperre? „Das kann man so nicht sagen. Elodea wächst nur in flachen Uferbereichen. Sie wurzelt im Boden und wird maximal etwa drei Meter groß“, berichtet Markus Rüdel. In den tiefen und potenziell unterversorgten Grundbereichen der Talsperre bewirke die Wasserpest also nichts, weil sie dort gar nicht vorkomme.