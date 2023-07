Neues Prinzenpaar und erste Geierfeier in Valbert

Von: Monika Salzmann

Das scheidende Prinzenpaar Tobias Scheffler und Sarah Frey gehörte zu den Ersten, die dem neuen Prinzen Ben Leitzbach und seiner Prinzessin Clara Däumer gratulierten. © Jakob Salzmann

Am Festsamstag der Valberter Schützen wurde ein neuer König ermittelt. Am Abend fand die Krönung und die erste Geierfeier statt.

Valbert – Zu Ehren ihres neuen Prinzen Ben Leitzbach und seiner Prinzessin Clara Däumer, deren Krönung am Samstagabend in der Ebbehalle im Mittelpunkt der „Valberter Geierfeier“ stand, feierten die Schützen mit Ehrengästen und befreundeten Vereinen einen rauschenden Prinzenball.

Zu der Feier in modernem Gewand, bei der die Live-Band „super liQuid“ Feierlustigen im Anschluss an den offiziellen Teil kräftig einheizte, hieß Dominik Busch (1. Vorsitzender) Mitglieder und Gäste willkommen. Allen Gastvereinen – dem Schieß- und Schützenverein Rinkscheid, dem Schützenverein Zur Listertalsperre, der Schützengesellschaft Meinerzhagen, dem Allgemeinen Schützenverein Kierspe und dem Kiersper Schützenverein – galt ein herzlicher Willkommensgruß in „Valberts guter Stube“. Ebenso den Ehrengästen, Valberts Ortsvorsteher Hans-Gerd Turck und Ehefrau Barbara sowie den örtlichen Pfarrern und allen anwesenden Vorständen und Majestäten. Sei der Blick noch am Vormittag sorgenvoll zum Himmel gegangen, gälten jetzt beste Wetterbedingungen für ein gelungenes Fest.

„Schützenfeste haben auch in der heutigen Zeit ihre Daseinsberechtigung“, führte Dominik Busch in seiner eindrucksvollen Rede an die Festgesellschaft in der voll besetzten Halle aus. Häufig würden Schützenvereine von außen kritisch beäugt und in eine Ecke gestellt, in die sie schlichtweg nicht gehören.

Ein strahlendes Prinzenpaar schritt die Reihen der Jungschützen und anderen Abteilungen des Vereins ab. © Jakob Salzmann

Auf wachsenden Extremismus und die Notwendigkeit zu Offenheit spielte er in seiner Rede an. „Wir sollten alles dafür tun, dass sich Geschichte nicht wiederholt.“ Dies zu verhindern, sei Aufgabe moderner Schützenvereine, „vielleicht ‚die’ Aufgabe“ schlechthin. Es gelte, das Brauchtum lebendig zu erhalten und Menschen in einer immer unübersichtlicheren Zeit Orientierung zu geben.

Nach guter Sitte brachte Karsten Decker, Vorsitzender der Schützengesellschaft Meinerzhagen, den Valbertern zu ihrem Ball ein Grußwort mit. Lobende Worte fand er dabei für das Kinderschützenfest und die Nachwuchsarbeit der Valberter sowie die Majestätenbälle mit Live-Musik in frischem Gewand. Was bei der Valberter Geierfeier über die Bühne gehe, sei klasse.

Den feierlichen Anlass nahm Dominik Busch zum Anlass, langjährige verdiente Mitglieder für ihre Treue zum Verein auszuzeichnen. © Jakob Salzmann

Vor der Prinzenkrönung nahm Dominik Busch den feierlichen Rahmen zum Anlass, langjährige Mitglieder zu ehren und mit dem ehemaligen Schießmeister Thomas Müller, der schon seit geraumer Zeit nicht mehr im Dorf wohnt und doch immer zur Stelle ist, und Schatzmeister Michael Koch, zwei Schützen für besondere Verdienste um den Verein mit dem Verdienstorden in Silber auszuzeichnen.

Zu sechst hätten die Jungschützen am Ende auf den Prinzentitel geschossen, führte Dominik Busch aus. „Jeder hätte Prinz werden können“, schilderte er einen nervenaufreibenden Wettkampf, bei dem der Vogel nicht fallen wollte. Sein Dank ging an das scheidende Prinzenpaar, das die Insignien bei der feierlichen Krönung an Ben Leitzbach und Clara Däumer weitergab.

Zum Prinzenball in modernem Look unter dem Motto „Valberter Geierfeier“ spielte die Coverband „super liQuid“. © Jakob Salzmann

Zu zündenden Klängen der Coverband „super liQuid“ um Sängerin Sandra Herman und Sänger Patrick Brast eröffnete das frisch gekrönte Paar einen Ball, bei dem die Nacht zum Tag wurde. Eine bewährte Mischung aus Rock, Pop und aktuellen Charthits brachte die Band, die 2019 zum zweiten Mal eine Auszeichnung als beste Coverband erhielt, zum Prinzenball mit. Auch die ein oder andere Überraschung hatten die Kreuztaler im Gepäck.