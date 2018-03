Meinerzhagener "Außenminister" Helmut Benninghaus verabschiedet

Meinerzhagen - Meinerzhagener „Außenminister“ geht in den Ruhestand. Mit Helmut Benninghaus räumt ein seit fast 60 Jahren aktiver und begeisterter Verfechter des europäischen Gedankens seinen Platz als Präsident des Komitees für Städtepartnerschaften.

Sie war ein eigenständiger Teil, aber eingebettet in den Verlauf der Jahreshauptversammlung - die Verabschiedung von Helmut Benninghaus als Präsident des Komitees für Städtepartnerschaften im Hotel Bauer. Und so ging es zunächst auch erst scheinbar ganz „normal“ im Rahmen der Tagesordnung los. Diesen Teil übernahm natürlich Helmut Benninghaus. Dabei konnte er fast alle, der zurzeit 70 Mitglieder, aber auch Gäste aus den Niederlanden und den Bürgermeister begrüßen.

Im direkten Anschluss hieran gab es dann die einigen Anwesenden schon im Vorfeld bekanntgewordene wichtige Mitteilung. „Wenn ich heute als Präsident aus gesundheitlichen Gründen ausscheide, lasse ich viel zurück, was andere zu meiner großen Freude weiterführen werden“, sagte Helmut Benninghaus und bewegte mit diesen Worten viele seiner Mitstreiter im Komitee.

Bereits viele Jahre vor dessen Gründung im Jahr 2015 lagen die Städtepartner-schaften dem begeisterten Europäer Benninghaus am Herzen. Zuvor aktiv im ehemaligen städtischen Ausschuss seit 1961, aber noch viel intensiver bei den zahlreichen Aufenthalten in den Partnerstädten und bei den Gegenbesuchen, war das stets zu spüren. In seinen Dankesworten ging Bürgermeister Nesselrath nicht nur auf diesen Aspekt ein. Vielmehr erwähnte er darin, dass gerade auch dieses Bemühen neben der sonstigen kommunalpolitischen Arbeit des Präsidenten im Jahr 2011 der Grund für die Verleihung des Ehrenringes der Stadt war.

Ulrich Blumenrath hielt im Laufe der Veranstaltung – als mittlerweile gewählter Nachfolger des Präsidenten – die Ansprache für das Komitee. Schon am Anfang der Rede, sorgte er dabei für einen Schmunzler bei den Zuhörern. „Dein Name ist seit Jahren fest mit den Partnerschaften verbunden, nicht umsonst hat dich schon mal jemand als Meinerzhagener Außenminister bezeichnet“, sagte Blumenrath über seinen Vorgänger.

Wie stark der Name Helmut Benninghaus auch in den Köpfen der Menschen in den Partnerstädten verankert ist, machte Teun de Man (Vorsitzender der Städtepartnerschaft in Kampen) in seiner in deutscher Sprache gehaltenen Rede klar. Zusammengefasst teilte er den Anwesenden mit: Mit dem Namen Helmut Benninghaus verbinden viele Bürgerinnen und Bürger in Kampen den Partnerschaftsgedanken und nicht wenige zusätzlich auch persönliche Begegnungen. Nicht zuletzt um dieser Bekannt- und Beliebtheit Ausdruck zu verleihen, war die vierköpfige Delegation aus Kampen angereist. Mit persönlichen Briefen, die anschließend verlesen wurden, stimmten die Städte Saint-Cyr-sur-Loire und Soest in diesen Kanon ein.

Mit dem Dank des Komitees an den scheidenden Präsidenten, verbunden mit dem an seine Ehefrau, und die Übergabe der Ernennungsurkunde zum Ehrenpräsidenten, klang die Veranstaltung mit einem gemütlichen Imbiss und sicherlich zahlreichen Gesprächen über viele Erlebnisse aus.