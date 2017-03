Post-Filiale Valbert: Termin steht fest

Valbert - „Wir haben die vertraglichen Verhandlungen abgeschlossen. Die Interimsfiliale kann am Standort Ihnestraße 29 am 26. April in Betrieb gehen“, so die Aussage von Post-Pressesprecher Alexander Böhm auf Nachfrage der Meinerzhagener Zeitung.

Ab diesem Zeitpunkt werden in der jetzigen Logopädiepraxis Baum, diese bezieht vorher im selben Gebäude andere Räume, werktäglich von 9 bis 12 Uhr die Dienstleistungen der Post in gleichem Umfang wie bisher angeboten.

Post in Valbert weiter auf Standortsuche

Weiterhin sucht die Post dem Vernehmen nach eine Möglichkeit, mit einem Filialbetreiber ein breiteres Angebot, dann auch mit erweiterten Öffnungszeiten, zu etablieren.