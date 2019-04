Polizei schnappt Kabeldiebe

+ © dpa Die Polizei schnappte die Kabeldiebe. © dpa

Meinerzhagen – Da hatten die Diebe offenbar nicht mit aufmerksamen Zeugen gerechnet: Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, meldete sich am vergangenen Donnerstag gegen 19 Uhr ein Zeuge bei der Polizei, der gesehen hatte, wie ein Transporter an der Baustelle „Zum Eickenhahn“ vorfuhr.