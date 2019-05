Bulle auf der L707 unterwegs

Meinerzhagen - Kurios: Die Polizei warnte am Dienstagmorgen vor einem Bullen. Er wurde auf der L707 gesichtet.

Per Twitter hatte die Polizei des Märkischen Kreises am Dienstag Aufofahrer auf der L707 südlich von Valbert vor einem freilaufenden Rind gewarnt.

Der Bulle, so heißt es in der Nachricht, sei zwischen Wiebche und Haustadt gesichtet worden. Er hat einen Ring in der Nase. Die Polizei hatte bereits mit dem mutmaßlichen Besitzer Maßnahmen eingeleitet, um den Bullen einzufangen.

Mittlerweile sei das Tier aber nicht mehr unterwegs und habe sich offenbar wieder in sein "gewohntes Revier" aufgemacht. Der Polizeieinsatz ist beendet.

Auf diesem Streckenabschnitt hat sich erst am Montag ein schwerer Unfall ereignet, bei dem sich Mann aus Plettenberg verletzt hat.