Lastwagen schleift Dacia mehrere Meter mit - dann fährt er einfach weiter

Meinerzhagen - Das könnte den Verursachen noch teuer zu stehen kommen: Die Polizei sucht Zeugen zu gleich zwei Unfällen, bei denen sich der Verursacher vom Unfallort entfernt hat.

Zunächst beschädigte im Zeitraum 18. bis 25. April ein Unbekannter in Höhe der Straße Unterm Bamberg 6 oberhalb des Rathausparkplatzes das Schutzgitter eines Stromverteilerkastens.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Am Unfallort konnten Splitter eines Rückstrahlers gefunden werden, der auf einen Skoda Oktavia aus der Baureihe zwischen 2013 und 2017 hindeutet.

Dacia mitgeschleift

Außerdem wurde am Donnerstag, 25. April, zwischen 13.30 und 14.10 Uhr am Eisenweg in Höhe der Hausnummer 6 ein abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Der Dacia Sandero wurde vermutlich von einem Lastwagen sogar ein Stück mitgeschleift und vor einen Findling geschoben.

Der Pkw wurde erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Auch dort entfernte sich der Verursacher, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.

Hinweise zu den beiden Unfallfluchten erbittet die Polizei Meinerzhagen unter der Rufnummer 0 23 54/9 19 90.