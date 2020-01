Mutmaßlicher Autoknacker macht sich an Pkw zu schaffen - Besitzerin verfolgt Tat auf dem Smartphone

Frau übers Handy alarmiert / Polizei stellt mutmaßlichen Täter

Eine Frau mit Smartphone verfolgte auf ihrem Smartphone, wie ein mutmaßlicher Autoknacker sich an ihrem Wagen zu schaffen machte.

Eine Auto-Besitzerin dürfte ihren Augen kaum getraut haben: In der Nacht zu Mittwoch bekam sie plötzlich einen Alarm auf ihr Smartphone. Auf dem Display verfolgte sie dann dank einer an ihrem Parkplatz installierten Kamera, wie sich ein Autoknacker an ihrem Wagen zu schaffen machte. Sie reagierte sofort.