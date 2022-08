„Planenschlitzer“ wieder an A45 unterwegs

Von: Frank Zacharias

Lastwagen auf Autobahn-Parkplätzen sind immer wieder Ziel sogenannter „Planenschlitzer“. (Symbolfoto) © Inga Kjer

Erneut sucht die Polizei im Oberbergischen Kreis sogenannte Planenschlitzer, die an der A45 zwischen den Anschlussstellen Meinerzhagen und Drolshagen ihr Unwesen getrieben haben.

Meinerzhagen/Drolshagen - An dem Rastplatz „Brachtsiepen“ an der A45 in Fahrtrichtung Siegen beschädigten Unbekannte einen dort abgestellten Lkw. Zwischen Montagabend (15. August, 21 Uhr) und Dienstag (8 Uhr) schnitten die Täter mehrere Löcher in die Plane des Lastwagen und rissen Kartons der Ladung auf.

Und das war nicht der einzige Lastwagen, auf den es Unbekannte in der Region abgesehen hatten: In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde außerdem an einem Autobahnrastplatz an der A4 Diesel aus einem Lkw abgezapft und die Plane des Sattelaufliegers beschädigt. Zwischen 19.30 Uhr und 7.10 Uhr klauten die Diebe etwa 270 Liter Diesel aus dem Tank und schnitten drei circa 30 Zentimeter lange Löcher in die Plane des Lkw. Das Fahrzeug parkte auf dem Rastplatz „Hasbacher Höhe“ in Fahrtrichtung Olpe.

Hinweise zu den Taten nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl bzw. das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261/81990 entgegen.

Bereits im Februar war es zu ähnlichen Taten an der A45 gekommen.