Wieder ist neue Kita Ziel von Einbrechern

Meinerzhagen - Gleich drei Einbrüche musste die Polizei in den vergangenen Tagen in Meinerzhagen notieren. Unter anderem erneut Ziel der Täter: die Baustelle für den neuen Kindergarten Im Brannten.

Dort seien die Unbekannten im Zeitraum 26. Januar bis 5. Februar in den Rohbau eingedrungen, um Baumaschinen zu entwenden. Vermisst werden unter anderem Schwingschleifer, eine Kreissäge und eine Tellermaschine. Zudem entstand Sachschaden.

Täter auch "Auf der Koppel"

In der Nacht auf Montag waren Einbrecher außerdem "Auf der Koppel" unterwegs. Dort hatten sie sich eine Kfz-Werkstatt zum Ziel gesetzt. Sie hebelten ein Fenster auf und durchwühlten die Büros. Die Täter nahmen Bargeld an sich und flüchteten unerkannt vom Tatort. Sie hinterließen nach Polizeiangaben mehrere hundert Euro Schaden.

Pfand ist Objekt der Begierde

Auch an der Oststraße waren Täter aktiv. An der Oststraße schnitten sie an einem Supermarkt die Drähte eines Zaunes durch und bogen ihn auf. So hatten sie Zugriff auf das dahinter lagernde Leergut. Davon entwendeten die Unbekannten insgesamt vier leere 20 Liter Kölsch-Fässer.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Meinerzhagen unter Tel. 02354/91990 entgegen.