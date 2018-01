Einbrecher klauen Werkzeug für neue Kita

In die Baustelle für die neue Awo-Kita Im Brannten wurde eingebrochen.

Meinerzhagen - Zwei Diebstähle, die sich am Wochenende ereignet haben müssen, beschäftigen derzeit die Polizei in Meinerzhagen.

Wie es von der Behörde heißt, kam es zwischen Freitag- und Sonntagmorgen an der Otto-Fuchs-Straße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte schlugen die Terrassentür des Hauses ein. Ob sie etwas aus den Innenräumen entwendet haben, ist laut Polizei bisher nicht geklärt. Die Einbrecher flüchteten unerkannt und hinterließen mehrere Hundert Euro Sachschaden.

Auch an der Straße "Im Brannten" waren Täter aktiv. Dort verschwanden zwischen Dienstag, 16. Januar, und Freitag, 19. Januar, Werkzeuge von einer Baustelle des im Bau befindlichen neuen Awo-Kindergartens - darunter Stichsäge, Winkelschleifer, Bohrmaschine, etc. Die Werkzeuge lagerten in einem Raum, den die Täter aufbrachen. Es entstanden etwa 100 Euro Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Meinerzhagen unter Tel. 02354-91990 entgegen.