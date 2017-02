Meinerzhagener Autofahrer baut Unfall in Gummersbach

Gummersbach/Meinerzhagen - Drei leicht Verletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Samstagmorgen auf der Westtangente in Gummersbach.

Gegen 4.20 Uhr meldete laut Polizeibericht ein Lkw-Fahrer einen verunglückten Pkw an der Kreuzung Westtangente Windhagener Straße/Henneckenbruch. Der Lkw-Fahrer berichtete weiter, dass die Insassen gerade dabei seien, dass Fahrzeug wieder flott zu machen. Die Beamten rückten sofort zum Unfallort aus.

Dort wurden von der Polizei mehrere Fahrzeuginsassen angetroffen und zum Unfallhergang befragt. Demnach hatte ein 26-jähriger Meinerzhagener zunächst gegen 4 Uhr die Westtangente aus Richtung Gummersbach kommend mit seinem Auto in Richtung Henneckenbruch befahren. „Nach der Querung der Windhagener Straße kam er eingangs der Straße Henneckenbruch in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und blieb linksseitig an einer ansteigenden Böschung stehen. Hierbei wurde ein Verteilerkasten der Telekom beschädigt“, heißt es weiter im Polizeibericht. Im Anschluss versuchte ein 24-jähriger Mitfahrer aus Gummersbach gegen den Willen des Fahrers/Halters den Wagen aus der Böschung zu befreien. Beim Rückwärtsfahren wurde dabei ein neben dem Auto stehender 31-jähriger Mitfahrer, ebenfalls aus Meinerzhagen (Alkoholvortest 1,5 Promille), durch die offenstehende Beifahrertür leicht am Arm verletzt, woraufhin der Bergungsversuch durch den 24-Jährigen abgebrochen wurde. Der 24-Jährige gab zunächst falsche Personalien an. Er stand unter Alkohol- (vorläufiger Alkoholtest 1,7 Promille)- und Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurden auf freiwilliger Basis zwei Blutproben entnommen. Außerdem wurden entsprechende Straf- beziehungsweise Ordnungswidrigkeits-Anzeigen geschrieben.

Der Unfallverursacher stritt nach Angaben der Polizei ab, zum Unfallzeitpunkt gefahren zu sein. Er stand ebenfalls unter Alkoholeinwirkung, lehnte einen Alkoholtest ab und behauptete „nachgetrunken“ zu haben. Ihm wurden zwei Blutproben entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt. Bei dem Unfall wurden die 22-jährige Beifahrerin aus Finnentrop und eine 19-jährige Mitfahrerin aus Meinerzhagen leicht verletzt. Sie wurden mittels Rettungswagen ins Krankenhaus geschafft.