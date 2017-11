Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten auf der L539

Meinerzhagen - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag gegen 15 Uhr auf der Landstraße 539.

Ein 50 Jahre alter Meinerzhagener war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Wagen auf der L 539 in Richtung Meinerzhagen unterwegs. Kurz hinter Hösinghausen kam er in einer leichten Kurve mit seinem Auto aus unbekannter Ursache von der Straße ab, rutschte in den Graben und krachte vor einen Baum.

Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte er das Auto bereits verlassen. Nach einer Behandlung im Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus transportiert.

Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr-Löschzüge Valbert und Haustadt mit drei Einsatzfahrzeugen und 18 Personen vor Ort.