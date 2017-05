Polizei checkt Motorräder in Meinerzhagen

+ © Kreispolizeibehörde MK Die Polizei stellte am Sonntag ein starkes Verkehrsaufkommen von Zweirädern fest. © Kreispolizeibehörde MK

Meinerzhagen - Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei führten am Sonntag in der Zeit von 9 bis 17 Uhr Zweiradkontrollen im südlichen Märkischen Kreis durch. Dabei beschränkten sich die Beamten auf den Bereich Willertshagen auf der Landstraße 539. Inzwischen liegen die Ergebnisse vor. In erste Linie kümmerten sich die eingesetzten Beamten um den technischen Zustand der Motorräder. Am Sonntag gab es ein recht hohes Aufkommen an Zweirädern, wie aus dem Protokoll hervorgeht.