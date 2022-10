Auch Fahrradständer gewünscht

Wünsche für die Innenstadt in Meinerzhagen

Von: Simone Benninghaus

Eine Ruhebank soll in der Stadt zu Beginn der Fußgängerzone aufgestellt werden. Im Bau- und Vergabeausschuss wurde über den passenden Standort beraten. © Benninghaus, Simone

Wo ist der beste Platz für eine Bank? Dass diese Frage gar nicht so leicht zu beantworten ist, mussten am Dienstag die Mitglieder des Bau- und Vergabeausschusses feststellen.

Meinerzhagen - Für einen optimalen Standort gelte es, mehrere Faktoren zu bedenken, wie Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck im Rahme der Sitzung erläuterte.

Konkret ging es um zwei Ruhebänke, die – als Bestandteil der Fördermaßnahmen zur Aufwertung der Fußgängerzone – im Bereich Pollmann’s Eck aufgestellt werden sollen. Bisher war das nicht möglich, da zu Beginn der Fußgängerzone vor der sich dort befindenden Apotheke zwei Parkplätze eingerichtet worden waren, um die Parksituation in der Stadt etwas zu entspannen.

Gestrichene Parkplätze machen Platz für Bänke

Mittlerweile sind die Parkplätze an dieser Stelle wieder gestrichen worden – auch wenn das manche Autofahrer möglicherweise noch nicht registriert haben und ihre Fahrzeuge immer noch an dieser Stelle abstellen, wie im Ausschuss registriert wurde. „Doch in eine Fußgängerzone gehören nun mal keine Autos, auch nicht in Meinerzhagen“, merkte Jürgen Tischbiereck an.



Die ursprünglich vorgesehenen Standorte für die beiden Bänke wurden dennoch verworfen. Ein Platz hätte sich direkt vor dem dortigen Fotofachgeschäft befunden, was von allen Beteiligten als ungünstig betrachtet worden war. Eine der beiden Bänke sei inzwischen im Bereich des AOK-Gebäudes aufgestellt worden und werde gut angenommen, berichtete Jürgen Tischbiereck.



Bei der zweiten Bank war es dann hinsichtlich des Platzes eigentlich nur eine Frage von wenigen Metern. Sie soll nun dort aufgestellt werden, wo sich bislang die beiden besagten Parkplätze befanden. Zuvor soll mit den Anliegern gesprochen werden.



Auch Fahrradständer gewünscht

Birgit Claus (Bündnis 90/Die Grünen) regte in Verbindung mit dem Vorhaben an, dass sich an diesem zentralen Standort auch das Aufstellen von Fahrradbügeln anbieten würde. Acht Plätze zum Abstellen von Rädern gebe es in der Fußgängerzone zum Beispiel in Höhe des Friseurs Isenburg, entgegnete Jürgen Tischbiereck.



Dennoch wurde die Idee als grundsätzlich für gut befunden und die Verwaltung versprach, die Möglichkeit zu prüfen.