Verkehrschaos vor den Schulen: Auf dem Weg zur Lösung

Konzepte und bauliche Lösungen

+ © Jochen Helmecke In diesem Bereich könnten sich die Fachleute der Verwaltung eine Hol- und Bringzone vorstellen. Über den Friedhof hinweg, wären es rund 250 Meter bis zum Schulzentrum Auf der Wahr. © Jochen Helmecke

Meinerzhagen - Morgendliches Chaos an Meinerzhagener Schulen: Mit viel Aufwand legte die Stadtverwaltung Meinerzhagen jetzt konzeptionelle Überlegungen, aber auch bauliche Lösungsansätze, vor. Das Ziel: Bestehende Verkehrsprobleme sollen an den Schulen damit in den Griff bekommen werden.