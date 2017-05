1. Meinerzhagener Poetry-Slam in der Stadthalle

Am Ende stand der Gewinner des 1. Meinerzhagener Poetry-Slams fest: Florian Wintels (rechts) lag noch vor Tobi Katze (links). In der Bildmitte Moderator und Organisator Marian Heuser. - Fotos: Krumm

Meinerzhagen - Die Veranstalter hatten es geahnt. Auf der Projektionswand der Stadthalle prangte tatsächlich eine riesige Ordnungszahl: „1. Meinerzhagener Poetry-Slam“. Dabei werde es sicherlich nicht bleiben, kündigte Moderator Marian Heuser die Umwandlung eines bemerkenswerten Abends in den Beginn einer Reihe an.

„Schuld“ daran war das vergleichsweise junge Publikum, d as die Halle gut gefüllt hatte. Von 150 Besuchern sprach Marian Heuser zu vorgerückter Stunde, nachdem der Sieger dieses Poetry-Slams durch einen tosenden Schlussapplaus gekürt worden war: Florian Wintels.

Begonnen hatte der Abend mit einer Einführung in die Spielregeln, der Verteilung der sieben Wertungstafeln an ausgewählte Besucher und einem Probeabstimmungslauf über einen einstimmenden Text von Marian Heuser. Dann wurde es ernst für die sechs Kandidaten: Christian Gottschalk begann mit der sympathischen Ansage „Von der Anlage her sind wir eine coole Spezies“. Er arbeitete sich in fünf Minuten durch viereinhalb Milliarden Jahre Erdgeschichte von den Anfängen bis zu Adolf Hitler. Das war imposant, doch das Publikum schätzte den Traktat nicht. Der Kölner durfte nicht wiederkommen. Bedauerlicherweise ereilte ein solches Schicksal auch den Meinerzhagener Kandidaten Timo Jarms, der sich bei seiner erstmaligen Teilnahme an einem Slam sehr achtbar geschlagen hatte. Das Ich seines Textes blickte recht abgründig auf sein oder auch schlicht und einfach ein anderes Ich. „Kein Welpenschutz“, hatte Marian Heuser gemahnt, und das Publikum schien das sehr ernst genommen zu haben.

So waren es nur noch vier – unter ihnen die einzige Frau: Luise Frentzel aus Bochum stellte sich als glühende Pessimistin vor, suchte nach Gesinnungsgenossen im Saal und landete schließlich bei einer Ode an die Lebensfreude. Das reichte für die zweite Runde, in der sie nach einem intensiven Nachdenken über Männer- und Frauenstimmen stecken blieb. Jens Kotalla erklärte den Unterschied zwischen Tragik und Tragikomödie: Tragisch ist es, wenn ein Auto mit dem Aufkleber „Ich bremse auch für Tiere“ einen Hirschen erlegt. Tragikomisch ist es, wenn am Hirsch ein Schild prangt: „Ich springe auch vor Autos“. Jens Kotallas Haupttext „Geht so“ konjugierte sich durch die Welten, was für’s Weiterkommen nicht reichte. Dabei hatte das Publikum noch so schön mitgesprochen: „Ich würde, du würdest, er, sie, es würde…“

So kam es in der dritten Runde zum Showdown zwischen Florian Wintels und Tobi Katze. Der erst in dieser Runde unterlegene Tobi war so sympathisch politisch mit dem, was er unter der Überschrift: „Wenn alles wäre, wie es ist…“ versammelte. Auch die Geständnisse aus der Abteilung „Ich bin manisch-depressiv“ waren irgendwie anrührend. Doch im „1. Finale im 1. , den die Welt gesehen hat“, musste er sich deutlich dem Sieger Florian Wintels geschlagen geben. Der hatte schon in der Zwischenrunde die Traumnote von 50 Punkten erreicht. Ohne papierne Gedächtnisstütze hatte er bei seinen Vorträgen mitreißend auch dort rezitiert, wo der Inhalt seiner Texte sich auf eine stilistische Vermengung von Dada und Phantastik zubewegte. Kaktus, Buschwindröschen, Schwertlilien wiegten sich im Takt seiner gereimten Verse – Goethe war nicht mehr allzu weit entfernt: „Wenn die Welt mal untergeht, weil sie zu viele Wunden trägt, dann bin ich schon lange nicht mehr da.“