Attraktivität gesteigert

Schmuckstück in Meinerzhagens Mitte fertiggestellt

Von: Göran Isleib

Aus der Vogelperspektive lässt sich gut erkennen, wie sich der Platz rund um die Jesus-Christus-Kirche verändert hat. © Rüdiger Wirth

Es ist vollbracht: Die Umgestaltung des Platzes rings um die altehrwürdige Jesus-Christus-Kirche mitten im Städtchen ist fertiggestellt.

Meinerzhagen - Zu Beginn der Woche meldete die Stadt Meinerzhagen Vollzug. Seit einigen Tagen schon präsentiert sich der Platz in neuem Glanz. Die Gesamtansicht hat sich dabei deutlich geändert. Und mitten drin steht das Gotteshaus, das nach den Arbeiten noch besser zu Geltung kommt. Die Jesus-Christus-Kirche ist nicht nur das Wahrzeichen der Stadt Meinerzhagen. Mit der Umgestaltung entstand rund um das denkmalgeschützte Gebäude ein stimmiges Ensemble.



Welche Maßnahmen in den vergangenen Monaten seitens der Stadt umgesetzt wurden, erklärt Valko Gerber vom Fachbereich Technischer Service: „Zunächst einmal ist ein Terrassenbereich vor dem Gemeindehaus entstanden, der mit Sitzstufen ausgestattet wurde und von einer Natursteinmauer umfasst ist“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Stadt Meinerzhagen. Gerber: „Das Gemeindehaus selbst wurde vom Kirchenträger zur Terrasse hin geöffnet, sodass man direkt aus dem Haus auf den Platz gelangt.“



Außerdem wurde der Kirchplatz selbst in südlicher Richtung erweitert, heißt es weiter seitens der Stadt. Dieser Bereich wurde entsprechend gepflastert und mit einer Natursteinmauer eingefasst. Der Weg in Richtung Gaststätte Rose wurde begradigt und mit altem Material neu gepflastert. Vor den Eingangsportalen zum Gotteshaus wurden sogenannte „Pflasterteppiche“ aus neuem Natursteinmaterial verlegt, das Westportal und damit der Turmeingang sind außerdem nun barrierefrei zugänglich. „Zudem wurde die Beleuchtung entsprechend dem von der Stadt erstellten Lichtmasterplan für die gesamte Innenstadt erneuert, um sechs Lichtstelen ergänzt und auf LED-Leuchtmittel umgestellt“, heißt es weiter. Neu bepflanzte Beete, eine Linde sowie Heckeneinfassungen ergänzen die Umgestaltung. „Damit“, so Valko Gerber weiter, „haben wir eine ganzheitliche und gleichzeitig charakteristische Umgebung für die Kirche geschaffen, die Strahlkraft auf die ganze Innenstadt hat.“

Attraktivität gesteigert

„Mit dieser Gesamtmaßnahme haben wir einen weiteren wesentlichen Baustein zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt und damit eine der letzten Maßnahmen aus der Regionale 2013 umgesetzt“, führt Fachbereichsleiter Friedrich Rothaar weiter aus. „Indem wir den Platz erweitert und in seiner Gestaltung moderne und alte Elemente miteinander verbunden haben, wurde gleichzeitig ein in sich stimmiger Rahmen für die Jesus-Christus-Kirche mit der Möglichkeit für kleinere Veranstaltungen geschaffen.“ Insgesamt hatte das Projekt ein Volumen von rund 270 000 Euro, rechnet die Stadt Meinerzhagen vor. 60 Prozent dieser Summe stammen aus entsprechenden Fördermitteln.