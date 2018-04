Planungsausschuss macht sich bei Ortstermin ein Bild zum Fuchs-Neubau

Meinerzhagen - Die Pläne der Firma Otto Fuchs, auf ihrem Betriebsgelände ein siebenstöckiges Gebäude zu errichten, sind am heutigen Dienstag erneut Thema im Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt (PSVU).

Bevor der nächste Schritt im Bebauungsplan-Verfahren, die öffentliche Auslegung des Planentwurfs, beschlossen und umgesetzt wird, wollen sich die Mitglieder des Gremiums bei einer Ortsbesichtigung selbst ein Bild machen. Genau dazu hatten die Anwohner bereits in der PSVU-Sitzung am 7. Februar, als das geplante Technikum auf dem Fuchs-Gelände zum ersten Mal auf der Tagesordnung stand, eingeladen.

Für das Bauvorhaben mussten erst die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Die dafür nötige Aufstellung eines Bebauungsplans wurde dann auch vom PSVU-Ausschuss empfohlen und in der darauffolgenden Ratssitzung am 19. Februar beschlossen.

In der Sitzung hatten allerdings auch Anwohner ihre Befürchtungen geäußert, das geplante Hochhaus beeinträchtige die Sicht aus ihren Wohnungen und mindere damit sowohl die Lebensqualität der Bewohner als auch den Wert ihrer Häuser. Den Vorschlag an das Gremium, sich bei einem Ortstermin selbst einen Eindruck zu verschaffen, nahm der Ausschuss damals an.

Dass nun dieser Ortstermin tatsächlich stattfindet, habe man allerdings erst aus den im Internet veröffentlichten Sitzungsunterlagen erfahren, sagt Dennis Knebel, einer der Anwohner. Weder er noch die anderen Betroffenen in der Nachbarschaft der Firma Fuchs, mit denen er gesprochen habe, seien vorher zur Abstimmung des Termins kontaktiert worden. „Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht“, sagt Knebel. „Wir haben ja den Ausschuss selbst dazu eingeladen. Es ging schließlich darum, sich die Perspektive durch unsere Fenster anzugucken.“

Eine persönliche Einladung an die einzelnen Betroffenen sei in einem solchen Fall allerdings nicht üblich, sagt Rolf Puschkarsky, Vorsitzender des PSVU-Ausschusses. Die Einladung erfolge über die Bekanntmachung des Termins. An dem Ortstermin, der am heutigen Dienstag um 15.30 Uhr stattfindet, könne jeder teilnehmen, natürlich seien auch die Anwohner, die von dem Fuchs-Bauvorhaben betroffen sind, dazu eingeladen, so Puschkarsky weiter. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Derschlager Straße zwischen den Hausnummern 21 und 23.

Bei dem Termin sowie der anschließenden Sitzung sollen den Ausschussmitgliedern auch die Informationen erläutert werden, welche die Firma Otto Fuchs und das von ihr beauftragte Architekturbüro Christ den Anwohnern im März bei einer Informationsrunde erläutert hatten. Das Büro hatte dort eine Visualisierung des Bauvorhabens mit einer Schattenwurfstudie vorgestellt und sich mit Anwohnern über den geplanten Bau ausgetauscht.

„Es ist gut, dass Fuchs auf uns zugekommen ist“, sagt Knebel zu der Infoveranstaltung. Da im Zuge dieser Veranstaltung mehrere Anwohner angemerkt hatten, dass die gezeigten Darstellungen, etwa aus der Vogelperspektive, nicht dem Blick aus ihren Wohnungen entsprächen. Deswegen habe der Architekt bei einem weiteren Termin mehrere Häuser besucht, um weitere Fotos zu machen, die noch in die Visualisierung einfließen sollen, sagt Knebel.

Für dieses Entgegenkommen sei man dankbar, aber man müsse erst einmal abwarten, was nun passiere. „Wenn sich an der Sache nichts ändert, haben wir dabei aber nichts gewonnen.“ Obwohl es heiße, dass die Planungen noch offen seien, glaube er nicht, dass man den Anwohnern baulich weit entgegenkomme.