„Scharf ist bei mir wirklich scharf!“

Von: Simone Benninghaus

Neuer Name und neues Gesicht an der Derschlager Straße. Giovanni La Mattina hat die ehemalige Pizzeria Piccola übernommen und hier am 1. Juni „La Mattina“ eröffnet. © Benninghaus

Jetzt hat in der Fußgängerzone die neue Pizzeria „La Mattina“ eröffnet, nachdem die Inhaberin der Pizzeria „Piccola“ erfolgreich einen Nachfolger gesucht hatte.

Meinerzhagen – Eine einfache Margherita kommt bei Giovanni La Mattina nicht auf den Teller oder besser gesagt auf die Karte. Bei ihm heißt der italienische Klassiker „Ihre Hoheit“, „weil sie die Königin ist, die beste Pizza“, sagt der 37-Jährige. In seiner Pizzeria haben aber auch die anderen Pizza- und Pasta-Varianten eher untypische Namen.

Am Donnerstag hat Giovanni La Mattina seine Pizzeria in der Fußgängerzone eröffnet, in den Räumen der ehemaligen Pizzeria Piccola. Inhaberin Gabriela Maurici hatte nach einer Nachfolge für ihre kleine Pizzeria gesucht – und ist in Meinerzhagen fündig geworden.

Er sei in Meinerzhagen aufgewachsen, erzählt Giovanni La Mattina, „aber im Herzen bin ich Italiener.“ Sizilianer, um genau zu sein. Die sizilianische Küste haben daher auch seine Gäste immer im Blick – auf einem riesigen Bild an der Wand. Daneben hängen hinter Glas in einem Rahmen der Hut seines Großvaters und die Maultrommel, die dieser als junger Mann unter dem Fenster seiner Angebeteten – Giovanni La Mattinas Großmutter – spielte und damit der südländischen Tradition nachkam.

Seine italienischen Wurzeln spielen für Giovanni La Mattina, der zuvor an der Bahnhofstraße einen Foodtruck betrieb, auch in seiner Pizzeria eine Rolle. „Ich bereite alles so zu, wie ich es von meinen Eltern gewohnt bin und es schon als kleiner Junge kennengelernt habe.“ Zuhause werde nicht nur italienisch gesprochen, sondern eben auch italienisch gekocht. Die Pizzeria ist ein Familienbetrieb. Vater Calogero, der letztlich auch den Anstoß zur Übernahme des Gastronomiebetriebes gab, wird seinen Sohn an seiner neuen Wirkungsstätte unterstützen. „Eine fleißige Hand“, meint Giovanni La Mattina, der selbst lange in der Gastronomie arbeitete.

Ob es dort auch so ausgefallene Namen auf der Speisekarte gab? Wer mit „La Mattina“ – der Morgen – einen klangvollen Nachnamen hat, lässt sich auch für seine Pizzen etwas Besonderes einfallen. Das gilt nicht nur für „Ihre Hoheit“ – die Margherita. Gäste können Miss Piggy probieren, Popeye oder Hanswurst. „Der Flieger“ ist seinem Schwiegervater gewidmet, der diesen Spitznamen trug und dessen Lieblingspizza genau die mit Salami, scharfer Sauce und Röstpaprika war. Auch Paolinis – Pizzabrötchen – backen im Ofen. Den Namen schuf Giovanni La Mattina nach seinen siebenjährigen Zwillingen Paolo und Lino. Der große Bruder Calogero liebt Pizza mit Salz, Knoblauch und Olivenöl – die Pizza Ottis. Otti – so nannte sich der Neunjährige als kleiner Junge selbst, da er seinen Namen nicht aussprechen konnte. „Calogero ist schwierig auszusprechen, aber das der erste Sohn nach dem Großvater benannt wird, ist bei uns Tradition“, erzählt Giovanni La Mattina. Familie ist für den 37-Jährigen wichtig, Familienfreundlichkeit auch, wie die Spielecke beweist, die in der Pizzeria eingerichtet wurde.

Wer ein scharfes Gericht bevorzugt, kann bei Giovanni La Mattina sicher sein, dass er das auch bekommt: „Scharf ist bei mir auch wirklich scharf“, warnt er und lacht.

Pizza wird täglich ab 17.30 Uhr angeboten, die Kunden, die in der Mittagszeit in die Pizzeria La Mattina kommen, können zwischen verschiedenen Nudelgerichten wählen. Als Snack in der Mittagspause bietet sich auch italienisches Street Food wie frittierte Risottobällchen oder sizilianische Cannoli mit Ricottafüllung an. Wer’s süß mag, kann hausgemachte Kekse oder Tiramisu kosten.

Gäste, die die Pizzeria La Mattina besuchen, können hier künftig bei schönem Wetter auch draußen Platz nehmen und italienisches Flair bei Pizza und Pasta genießen.

Geöffnet hat die Pizzeria La Mattina montags, dienstags, donnerstags und freitags von 11.30 bis 14 Uhr und von 17 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 16 bis 22 Uhr.