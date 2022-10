Überall bargeldlos zahlen: Im MK startet Pilotprojekt

Von: Frank Zacharias

Teilen

Bargeldloses Bezahlen soll in Meinerzhagen bald überall möglich sein. Die Volksbank startete dazu jetzt ein Pilotprojekt. © Karl-Josef Hildenbrand

„Cash me – if you can“: Mit großen Plakaten wirbt die Volksbank in Südwestfalen seit Kurzem für eine Aktion, die in der Region einzigartig ist – und am Mittwoch offiziell vorgestellt wurde.

Meinerzhagen - Meinerzhagen wird dabei zu einer Pilotstadt, Meinerzhagens Bürger zu „Testkäufern“, deren Verhalten in den kommenden Jahren wichtige Erkenntnisse zum bargeldlosen Bezahlen liefern sollen. Das Ziel: In nahezu jedem Geschäft der Volmestadt sollen EC- und Kreditkartenterminals vorhanden sein, die das Mitführen von Bargeld nahezu unnötig macht.

Volksbank-Vorstand Roland Krebs, Teilmarktleiter Sebastian Vogt und der Abteilungsleiter des Bereichs Payments Jan Zanger stellten das zunächst auf zwei Jahre angelegte Projekt vor, das Strahlkraft für die gesamte Genossenschaftsbank und auch benachbarte Häuser haben soll.



Das Bargeld als Dinosaurer der Baby-Boomer-Generation stirbt langsam aus.

„Das Bargeld als Dinosaurer der Baby-Boomer-Generation stirbt langsam aus“, sagte Roland Krebs und erinnerte an den Schub, den bargeldloses Zahlen in der Pandemie erhalten habe. Nicht zuletzt Bezahlmöglichkeiten durch Handys oder sogenannte Wearables wie Uhren oder Ringe würden dazu beitragen, Bezahlvorgänge zu beschleunigen und zu vereinfachen.

Kostenlose Terminals, kostenloser Geldtransfer

Ob dieser Trend aber auch in kleinen bis mittelgroßen Kommunen wie Meinerzhagen gelingen kann, soll nun das Pilotprojekt zeigen, bei dem allen interessierten Einzelhändlern und Dienstleistern ein kostenloses Terminal – auf Wunsch auch kabellos – zur Verfügung gestellt wird. „Wir übernehmen auch die sonst eigentlich anfallenden Transaktionsgebühren“, betonte Jan Zanger eine Kostenstelle, die für viele Händler ein häufiger Grund ist, auf bargeldlose Zahlungen zu verzichten. Das Pilotprojekt der Volksbank soll diese Hemmschwelle nun, wenn auch zeitlich befristet, abbauen.

Zunächst machen 18 Geschäfte mit – die Bank hofft aber auf bis zu 50 Teilnehmer.