Neue Weichen für besonderes Kunstprojekt liegen bereit

Von: Sarah Lorencic

Die Schienen für den Photo-Waggon wurden verlegt. © Lorencic

Seit mehr als 30 Jahren steht der Photo-Waggon hinterm Haus an den Schienen. Jetzt muss er weg, aber das wird ihn wieder zum Leben erwecken.

Valbert – Das ging schneller als gedacht. Karin und Peter Sevriens wussten, dass die Deutsche Bahn demnächst Schienen neben ihr Haus legen wird, damit der Photo-Waggon des Künstlers Peter Sevriens umplatziert werden kann. Am Montagmorgen war es dann so weit.

Jetzt liegen die Schienen für das kleine Museum bereit. Als nächster Schritt wird nun der Zugwaggon mithilfe eines Krans umgesetzt. Hintergrund ist eine Beanstandung der Deutschen Bahn, die nach rund 35 Jahren eine Sichtbeeinträchtigung durch den Kunst-Waggon festgestellt hatte, der immer hinterm Haus der Familie und nahe der Schienen stand. Hatte der 80-jährige Künstler zunächst protestiert, kam man gemeinsam mit der Stadt Meinerzhagen, die nun unterstützend zur Seite steht, zu einer Lösung, die alle Beteiligten zufrieden stellt.

Von den Schienen kommt der Waggon nun weg und dafür an die Straße. In diesem Zuge soll die Ausstellung im Inneren des Waggons wieder zum Leben erweckt und im Anschluss für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, nachdem er vor vielen Jahren unter anderem auf der Photokina in Köln Teil der Ausstellung war. Es liegen also neue Weichen. Auch für eine Wiederbelebung eines Lebenswerks des niederländischen Künstlers, der sich trotz der Umstände darauf jetzt sogar freuen kann.