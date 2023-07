Photo-Waggon: Renovierung geplant

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Aus Unsinn Sinn machen. Das ist Peter Sevriens Ansatz. © Lorencic, Sarah

Aus Unsinn Sinn machen. Das ist Peter Sevriens Ansatz. Aus alten Kaugummiautomaten, Toiletten und auch aus einem Pumprohr aus dem Valberter Freibad.

Valbert – In seinem Photo-Waggon haben viele Kunstwerke einen festen Platz. Der Wagen selber wurde umplatziert. Und in diesem Zuge wird der alte Waggon wieder zum Leben erweckt.

Im Eingang des Waggons hängt ein Bild eines Tieres mit langen Ohren. Ist es ein Hase? Das ist zumindest die erste Antwort der meisten, wenn Peter Sevriens sie fragt. Doch es ist ein Känguru, wie er dann entgegnet. Sehen reicht eben nicht, sagt er, man muss auch erkennen. Sehen könne jeder, sagt der 80-Jährige. Aber erkennen könne eben nicht jeder.



Innenansichten vom Photo-Waggon Fotostrecke ansehen

Der Waggon ist in die Jahre gekommen. Das sieht man ihm von außen und von innen an. Und Peter Sevriens gibt offen zu, viele Jahre nicht in seinem Waggon gewesen zu sein. Erst jetzt wieder als der Brief von der Deutschen Bahn Netz AG kam, in dem der niederländische Künstler aufgefordert wurde, den Waggon wegen einer Sichtbehinderung zu versetzen. Dazu ist es inzwischen gekommen.

Der Photo-Waggon hat nun einen neuen Platz, von dem aus er nun erstmal wirklich wahrgenommen werden kann. 35 Jahre stand er hinterm Haus der Sevriens, dem alten Valbert Bahnhof. Jetzt steht er neben dem Haus, dessen Steine alle andersfarbig bemalt sind und somit selbst ein kleines Kunstwerk ist. Der Waggon ist jetzt präsent an der Straße für den jeden zu sehen. Eine Motivation für Peter Sevriens. Er ist voller Tatendrang und will den Photo-Waggon wieder neu zum Leben erwecken. Die Kunstwerke sind verstaubt, aber in ihrer Aktualität könnten sie nicht frischer sein.



In einer Vitrine, die zentral im Waggon steht, stehen zwei Oberkörper von Schaufensterpuppen. Ein weißer Frauenkörper und ein schwarzer. Messer stecken in ihren Herzen, Blut läuft über die Kunststoffkorpusse. Es geht um den ewigen Kampf der Geschlechter und Rassen. Details kann jeder selbst interpretieren. Kameras stecken am Ende des Dolches wie in fast jedem Kunstwerk. Der Künstler ist auch Fotograf, wurde vor allem bekannt durch Porträtaufnahmen von Joseph Beuys. Objektive und Kameras aus den Jahrzehnten finden sich daher in vielen Kunstwerken wieder, sind Markenzeichen und Sinngeber.