Philharmonie Südwestfalen begeistert in der Stadthalle

Meinerzhagen – Großes Kino für die Ohren gab es am Samstagabend beim Konzert der Philharmonie Südwestfalen in der Stadthalle. Kurzfristig hatte der Verein für Kommunikation und Kultur (KuK) den als Benefizkonzert für das Märkische Jugendsinfonieorchester (MJO) ausgewiesenen Termin in sein Programm übernommen.