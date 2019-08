Kunstrasen im Stadion Oststraße wird für das Premieren-Spiel fit gemacht

Meinerzhagen – Klumpt es, oder klumpt es nicht? Diese Frage stellt sich vor der Heimspiel-Premiere des Fußball-Oberligisten RSV Meinerzhagen am Sonntag.

Bekanntlich neigt das Kunststoff-Granulat zwischen den Plastikhalmen dazu, bei Hitze stellenweise zu verklumpen – das führte bereits dazu, dass die Schuhe der Kicker an der Unterseite regelrecht verklebten.

Im Vorfeld des mit Spannung erwarteten ersten RSV-Heimspiels wird jedenfalls alles getan, um eine reibungslose Partie zu ermöglichen.

Der RSV wird den Platz mit Hilfe der Feuerwehr vor Anpfiff wässern und am Freitag war Simao Brandao, ein Mitarbeiter der Rasen-Herstellerfirma Polytan aus Bayern, damit beschäftigt, das Granulat mit seinem Kleintrecker aufzulockern und Granulat-Klumpen abzusaugen.

Brandao reiste am Donnerstag an und machte sich Freitagmorgen an die Arbeit. Etwa fünf Stunden war er damit beschäftigt, den Rasen auf Vordermann zu bringen.