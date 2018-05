Kirmes zum letzten Mal hinter der Stadthalle

Meinerzhagen - Mit einem Mix aus Sonne und Wolken starteten die Meinerzhagener am Samstag in ihre traditionelle Pfingstkirmes.

Letztmalig, wie Ulrich Breitung vom Ordnungsamt – mit der Kirmesplanung betraut – auf Nachfrage erklärte, bereiteten die Schausteller Jung und Alt auf dem Platz hinter der Stadthalle vergnügliche Stunden. „Die Kirmes ist das letzte Mal so klein. Im nächsten Jahr wird sie größer sein“, stellte Breitung in Aussicht. Standort der größeren Kirmes soll im kommenden Jahr der neue Stadtplatz sein.

Viel Spaß für die Besucher bietet die viertägige Traditionsveranstaltung, die offiziell am frühen Samstagnachmittag mit einer Geschenk-Aktion der Schausteller an die zahlreich erschienenen Kinder begann, indes auch in kleinem Format. „Wir hoffen auf gutes Wetter und freuen uns, bis Dienstag bei euch zu sein“, erklärte Heinz Jürgen Aufermann von der Schaustellervereinigung Witten, der den offiziellen Startschuss zum bunten, fröhlichen Kirmestrubel gab. Vielen Kindern, die sich pünktlich zur Eröffnung am Musik-Express eingefunden hatten, machten die Stamm-Schausteller mit Lebkuchenherzen, Plüschtieren und Chips für die Fahrgeschäfte eine Freude.

Zwischen mehreren Kinderkarussells hatten die kleinen Besucher die Qual der Wahl. Hier ging’s hoch hinaus im Karussellflugzeug, dort reizten ein nostalgisches Karussellpferd, ein blinkender Truck oder ein schickes Motorrad. Vergnügt drehten die Kinder ihre Runden. Nicht fehlen bei der kleinen, feinen Kirmes durften Autoscooter und Musik-Express als allseits beliebte Fahrgeschäfte für Jung und Alt. Wer wollte, konnte zudem an der Schießbude seine Treffsicherheit unter Beweis stellen und eine Blume oder andere Präsente schießen.

Auch beim Entenangeln und Pfeilwerfen, typischem Kirmesspaß, war Geschicklichkeit gefragt. Vielfältig war zudem das Angebot an süßen und herzhaften Gaumenfreuden. Von Popcorn, Mandeln und Paradiesäpfeln als süßen Leckereien bis zu Hot Dogs und Bratwurst für alle, die’s lieber herzhaft mochten, reichte die Palette. Weder auf traditionelles Kirmes-Eis (Schaum-Eis) noch auf Crêpes – süß mit Marzipan, Duplo oder Kinderriegel beziehungsweise herzhaft mit Schinken und Käse – mussten Kirmesbesucher verzichten. Alles war da. Kartoffeltornados (Spiralen) mit diversen Gewürzen rundeten das kulinarische Angebot.

Am Dienstag endet die Pfingstkirmes – wie gewohnt mit einem Kindernachmittag.