Pfingstkirmes: Fünf Tage Kirmes, fünf Gründe hinzugehen

Von: Sarah Lorencic

Ein Autoscooter ist auch auf der Pfingstkirmes in Meinerzhagen dabei. © pv

Fünf Tage Kirmes für die ganze Familie stehen bevor. Was dieses Jahr alles geboten wird, haben wir hier zusammengefasst.

Meinerzhagen – Pfingsten steht kurz bevor und das heißt für Meinerzhagen auch wieder fünf Tage Kirmes. Von Freitag, 26. Mai, bis Dienstag, 30. Mai, organisiert die Schaustellerfamilie Aufermann eine Kirmes für die ganze Familie, wie Heiner Aufermann sagt. Am Montagmittag brachen die Schausteller ihre Zelte auf der Himmelfahrtskirmes in Witten ab und reisten am Abend nach Meinerzhagen. Am Dienstag starten sie dann mit dem Aufbau der Pfingstkirmes.



Fünf Tage Kirmes und fünf gute Gründe hinzugehen:

1. Grund: Es wird große Fahrgeschäfte geben, die für den Adrenalinkick und viel Spaß sorgen. An großen Fahrgeschäften wird es einen Autoscooter und einen Musikexpress geben.

2. Grund.: Auch für die kleinen Besucher sind einige Attraktionen dabei, sogar für die ganz kleinen Besucher.Nämlich den Babyflug. Und klar, der Klassiker, ein Kinderkarussell, ist auch vor Ort.

3. Grund: Was wäre Kirmes ohne Klassiker wie Entenangeln & Co.? Auch in Meinerzhagen sind die Klassiker wie Entenangeln, Ballwerfen, eine Schießbude, Pfeilwerfen und ein Greifer-Spiel dabei.

4. Grund: Essen und Getränke gibt es ebenfalls reichlich. Für alle, die etwas Süßes möchten, gibt es einen Eiswagen mit dem klassischen Kirmes-Schaumeis, einen Crêpes-Stand und einen Süßigkeitenstand. Herzhaft wird es bei der Bratlok, einem Grillstand in Lok-Optik, mit Bratwurst, Currywurst und mehr.

5. Grund: Die Schausteller brauchen Unterstützung nach der Corona-Pandemie. Organisator Heiner Aufermann hofft auf viele Besucherinnen und Besucher und ist sicher: „Es wird wieder eine schöne Familienkirmes.“ Die offizielle Eröffnung der Pfingstkirmes findet am Freitag statt. Eine genau Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.