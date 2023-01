Pfarrer würdigt Benedikt: „Ein großer Papst“, aber...

Von: Monika Salzmann

Ein Foto des gestorbenen Papstes Benedikt XVI. steht neben einer Kerze. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Trauer, aber auch Kritik gab es anlässlich des Todes des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Eine ehrliche Einordnung eines Pfarrers aus dem MK.

Meinerzhagen – Weltweit löste der Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Trauer und Betroffenheit aus. Viele - darunter zahlreiche Staats- und Regierungschefs - würdigten das frühere Oberhaupt der Katholischen Kirche als großen Theologen und Hirten, spirituellen Führer und brillanten Denker. Es gibt jedoch auch kritische Stimmen.

Für Pfarrer Peter Kroschewski von der Katholischen Pfarrgemeinde St. Maria Immaculata - Meinerzhagen / Kierspe / Valbert war der aus Bayern stammende Joseph Ratzinger, wie Benedikt mit bürgerlichem Namen hieß, „ein großer Papst“. „Er war ein hervorragender Theologe“, sagt er. Zudem habe der Verstorbene den Mut gehabt, in seiner Schwäche zurückzutreten, und damit Größe bewiesen.

In Deutschland, das von der Reformation geprägt sei, habe es Benedikt als konservativer Papst nicht immer leicht gehabt. „Er stand als Papst für die Weltkirche und hat versucht, das Fortschrittliche mit dem Werterhaltenden zu verbinden.“ Dies gelte es wertzuschätzen. Man müsse auch das Positive sehen. „Ich halte ihn für einen sehr großen Papst.“

Allerdings habe Benedikt nicht immer großen Anklang gefunden. Dass Zehntausende nach Rom gepilgert sind, um sich von Benedikt XVI. zu verabschieden, überrascht Peter Kroschewski nicht. Bei deutschen Katholiken sei zwar eine kritische Distanz zu bemerken, anderswo habe das Papsttum jedoch einen ganz anderen Stellenwert. Sogar in der ehemaligen DDR sei das so gewesen, wie er selbst erlebt hat. „Das ist vollkommen anders in anderen Ländern.“ Menschlich habe der emeritierte Papst mit seinem Rücktritt vom Amt, dem ersten Rücktritt eines Papstes seit Jahrhunderten, Größe bewiesen. „Er hat Zeichen gesetzt.“

Bekanntlich hatte Benedikt sein Amt vor zehn Jahren völlig überraschend niedergelegt. Seine Begründung: Er habe nicht mehr die Kraft, die Kirche zu führen. Für die Katholische Kirche war das damals ein ungeheurer Schritt und ein Paukenschlag. Als großen Theologen habe er Benedikt, der seine Lebensaufgabe darin sah, die Kirche und ihre Werte zu beschützen, geschätzt, fasst Peter Kroschewski seine Gedanken über den Tod des emeritierten Papstes zusammen.

„Vielleicht war er der richtige Papst für die Zeit.“ Die Frage, ob Benedikt genügend zur Aufklärung von Missbrauchsskandalen aus seiner Zeit als Münchner Erzbischof getan hat, die seine letzten Lebensjahre überschatteten, findet Peter Kroschewski schwierig zu beantworten. Dazu gebe es unterschiedliche Meinungen. Missbrauch sei eine schlimme Sache, die heutzutage Gott sei Dank in ihrer Tragweite anders bewertet werde als früher.