Peter Köster referiert zum Thema Pubertät

Meinerzhagen - Was ist bloß mit unseren Kindern los? Diese Frage stellen sich offensichtlich viele Eltern pubertierender Jugendlicher, denn beim Vortrag von Peter Köster, der Antworten versprach, war die Aula des Evangelischen Gymnasiums am Donnerstagabend gut gefüllt.

Der Referent – Studiendirektor, langjähriger Lehrbeauftragter an der Universität Köln und Coach – war auf Einladung der Fördervereine des Gymnasiums und der Sekundarschule aus Roetgen in der Eifel in die Volmestadt gekommen, um Erklärungen für die häufig nicht nachvollziehbaren Verhaltens- und Handlungsweisen von Jugendlichen zu liefern. Köster machte deutlich, dass die Pubertät nicht nur eine durch Hormone gesteuerte Phase im Leben der Menschen ist, sondern dass in dieser Zeit eine erhebliche Umstrukturierung im Gehirn stattfindet.

Neue Erkenntnisse der Neurobiologie zog Köster heran, als er den Fragen detailliert nachging: Wie ist das Gehirn aufgebaut? Wie funktioniert Lernen? Was passiert in den Köpfen der Jugendlichen? Welche Auswirkungen hat das?

Bei seinen interessanten und unterhaltsam dargebotenen Ausführungen, die er mit Bildkarten illustrierte, wurden auch die Eltern mit einbezogen, die sich an vielen Stellen selbst von der Arbeitsweise des Gehirns überzeugen konnten. Sie nahmen zahlreiche Informationen mit nach Hause, wie sie ihre Kinder beim Übergang von der Kindheit zum Erwachsensein begleiten, fordern und fördern können. Dank der beiden Fördervereine war der Eintritt zu der Veranstaltung kostenlos, aber ihre Arbeit konnten die Zuhörer beim Verlassen der Aula mit einer Spende unterstützen.