Pellets-Händler entpuppt sich als Fake-Shop

Von: Simone Benninghaus

Teilen

Die Polizei warnt bei Internetbestellungen zur Vorsicht. © Stephan Jansen

Ein Meinerzhagener wollte für die Heizsaison vorsorgen und hat Ende Juli bei einem Online-Shop vier Paletten Pellets bestellt und per Vorkasse bezahlt. Sie sollten binnen weniger Tage geliefert werden. Als keine Lieferung kam, forschte er per E-Mail nach, bekam jedoch keine Antwort. Erst danach, so berichtet die Polizei, stellte er Nachforschungen im Internet an und entdeckte Warnungen vor dem Anbieter als mutmaßlichem Fake-Shop. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Die prüft nun den Sachverhalt und mahnt zugleich erneut zur Vorsicht bei Online-Bestellungen in unbekannten Web-Shops.

Meinerzhagen – Die Online-Anbieter seien oft allein von Aufmachung und Shop-System kaum von seriösen Anbietern zu unterscheiden, heißt es seitens der Polizei. Oft würden zunächst alle üblichen Bezahlmethoden angeboten. Im Laufe des Bestellvorganges bleibe am Ende dennoch nur die Vorkasse übrig. Dass Shops bei Neukunden Vorkasse verlangen, sei durchaus üblich. „Käufer sollten aber ihrerseits die Seriosität eines Anbieters überprüfen“, wird gewarnt. Ein Blick in das Impressum sei das Mindeste: Werden dort alle Pflichtangaben gemacht? Stimmen die Adressen? Extrem günstige und markt-unübliche Preise seien verdächtig: „Misstrauen ist angebracht, wenn Kontoinhaber und Shop-Betreiber nicht denselben Namen haben. Es gibt auch Fälle, in denen die Namen oder Adressen tatsächlich existierender Unternehmen missbraucht werden.“

Polizei rät zur Vorsicht

Die Polizei rät, den Namen des Shops in Verbindung mit dem Begriff Fakeshop bei einer Suchmaschine einzugeben. Es gebe inzwischen eine Reihe von Webseiten, die Listen mit verdächtigen Anbietern führen.



„Lesen Sie Artikelbeschreibungen genau durch: Wird das gesuchte Produkt oder nur dessen Packung angeboten? Handelt es sich um Originalware oder minderwertige Fälschungen?“, gibt die Polizei weitere Tipps für Bestellungen im Internet.