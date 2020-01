Strum Out rockt das Publikum

Die Band Strum Out rockte am Samstagabend das Publikum im Veranstaltungsraum von Ollis Kneipe.

Meinerzhagen – Partyrock mit hohem Unterhaltungswert bot am Samstagabend die Band Strum Out in Ollis Kneipe am Melmcheweg.

Aus dem stromlosen Unplugged-Duo, das Sänger Tim Gijbels und Gitarrist Sebastian Funke vor über 15 Jahren in Kierspe ins Leben riefen, ist ein elektrisierendes Quintett geworden. Dessen Repertoire reicht von Robbie Williams, U2 und Sting bis hin zu Greenday, AC/DC und sogar aktuellen deutschen Popsongs.

„Wenn es uns Spaß macht und wir das passende Publikum vor uns haben, gehen wir sogar zurück bis in die 1950er-Jahre und spielen beispielsweise was von Connie Francis“, umschreibt Band-Leader Tim Gijbels das wirklich weitreichende Interesse der fünf Musiker. Neben den beiden Gründern sorgen heute Schlagzeuger Daniel Halbe und Bassist Mike Jordan für den treibenden Rhythmus.

Besondere stimmlich Akzente setzt die Sängerin Patrizia Camassa. Derart gut aufgestellt brachte Strum Out die über 200 Fans in Ollis Kneipe schnell in Schwung. Muntere Rock- und Pop-Songs wurden um gefühlvolle Balladen ergänzt. Diese gekonnte Mischung gefiel dem Publikum, das sich bei der Band nach einem langen Musikabend mit dem Wunsch nach Zugaben und jeder Menge Applaus bedankte.

Wer Gefallen an Strum Out gefunden hat: Bereits am kommenden Samstag, 11. Januar gastiert die Band mit ihrem bunten Musikprogramm im Kulturbahnhof in Halver.

Den Einstieg in das Musikfest hatte früh am Abend das Duo Adi meets Piwi gestaltet. Gitarrist Adi Defendenti sowie Sänger und Keyboarder Peter Waldhelm (Piwi) setzten dabei ähnlich wie Strum Out auf bekannte und beliebte Titel aus den Pop- und Rockcharts der letzten Jahrzehnte. Auch sie wurden von den Fans nicht ohne Zugabe von der Bühne gelassen.