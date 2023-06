Problem im ganzen MK: „Berufsparker“ sorgen für Ärger

Von: Frank Zacharias

Margit Hagen zeigt auf das Park-and-Ride-Schild am Bahnhof: Die Meinerzhagenerin wollte per Zug nach Köln fahren, um dort einzukaufen – ihr Auto konnte sie dazu aber nicht am Bahnhof parken. Erneut waren sämtliche Parkplätze belegt. © F. Zacharias

Es ist ein Problem, mit dem es viele Verkehrsverbünde und Städte zu tun haben: Park-and-Ride-Parkplätze an Bahnhöfen werden nicht nur von Bus- und Bahnkunden, sondern auch von Mitarbeitern benachbarter Firmen genutzt. So auch in Meinerzhagen.

Meinerzhagen – Es hätte ein so entspannter Tag werden können: Ihren freien Tag hatte Margit Hagen eigentlich für einen ausgedehnten Einkaufsbummel durch die Kölner Innenstadt nutzen wollen. Stressen lassen wollte sich die Meinerzhagenerin schon bei der Anfahrt nicht. Als Vehikel in die Domstadt sollte – noch vor der Streckensperrung – die Regionalbahn 25 dienen. Einsteigen im Volmetal, aussteigen am Rhein, das war der Plan. Weil sie aber den Einkauf anschließend nicht durch ganz Meinerzhagen schleppen wollte, wäre zumindest für die Strecke zwischen Wohnung und Bahnhof das Auto das Mittel der Wahl gewesen. Aber das war ein Problem, wie sich schnell zeigte.

„Ich habe einfach keinen Parkplatz gefunden“, berichtet Hagen von einem Erlebnis, das vor ihr schon viele andere potenzielle Bahnkunden hatten und über das die MZ bereits mehrfach berichtete: Das eigentlich als Pendlerparkplatz für Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel vorgesehene Areal wird mit seinen etwa 100 Stellflächen als inoffizieller Firmenparkplatz der Firma Fuchs zweckentfremdet.

Fuchs-Mitarbeiter scheuen den Weg zum firmeneigenen Parkplatz

Dabei sind es nicht die Verantwortlichen im Unternehmen, sondern die Mitarbeiter selbst, die für die Parkraumnot sorgen. Denn: Die Firma hatte für ihre Angestellten im Jahr 2019 mehr als 500 Parkplätze oberhalb der Woeste angelegt. Nur scheint vielen der Weg von dort an den Arbeitsplatz zu weit zu sein. Für sie bleibt der Park-and-Ride-Platz am Bahnhof die erste Wahl. Und darunter leiden echte Bahnfahrerinnen und -fahrer – wie Margit Hagen.

Das übliche Bild: Der Parkplatz am Bahnhof ist tagsüber gefüllt – aber nicht mit Fahrzeugen von Bus- und Bahnfahrern. © Helmecke, Jochen

Zuletzt hatte die MZ im November 2022 von der Parknot an ZOB und Bahnhof berichtet und unter anderem mit dem zuständigen Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck gesprochen. Er hatte damals bereits eine mögliche Lösung auf dem Tisch und dem zuständigen Nahverkehrsverbund Westfalen-Lippe (NWL) das „Montabaur-Modell“ vorgeschlagen. Dabei werden die Kennzeichen der Autofahrer beim Befahren und Verlassen des Parkplatzes erfasst. Nach dem Parkvorgang müssen die Nutzer dann am Parkautomaten ihr Kennzeichen eingeben und die fällige Gebühr entrichten. Tun sie das nicht, erhalten sie einen Bußgeldbescheid. Regelmäßige Bus- und Bahnnutzer können ihr Kennzeichen gegen eine Abo-Gebühr freischalten lassen – dafür müssen sie bei der Stadtverwaltung ihre Monats-/Dauerkarte einsenden. Daraufhin erhalten sie einen QR-Code, den sie an den Parkautomaten halten, um kostenfrei parken zu können. Für den bezahlten Zeitraum können sie dann beliebig oft den Parkplatz nutzen, ohne erneut den Automaten ansteuern zu müssen.

Schranken an der Ein- und Ausfahrt sind wegen des Kamerasystems genauso wenig notwendig wie regelmäßige Kontrollen des Ordnungsamts. Seit vielen Monaten liegt dieses Konzept in den Schubladen des NWL – doch mit einer schnellen Entscheidung für Meinerzhagen ist offenbar nicht zu rechnen, wie Jürgen Tischbiereck jetzt nach erneuter MZ-Nachfrage erklärt. „Wir hätten uns da durchaus als Pilotprojektstadt angeboten, weil man beim NWL weiß, dass das kein reines Meinerzhagener Thema ist“, sagt Tischbiereck. Allerdings wolle der Nahverkehrsverband nun erst einmal eine Testphase in Dortmund abwarten: Dort wurden vier P&R Anlagen mit Kassen-/Schrankensystemen ausgestattet, um Fremdparkern zu begegnen, sodass die dortige Umsetzung als „Best-Practice-Beispiel“ auch für Meinerzhagen gelten könne.

Straßenverkehrsbehörde muss zustimmen

Auf die Ergebnisse dieses Testballons will man in der Meinerzhagener Verwaltung aber nicht warten. Zu groß ist der Ärger vieler Meinerzhagener – siehe Margit Hagen hinsichtlich des Parkdrucks am P&R-Parkplatzes am Bahnhof. „Wir stehen im Austausch mit der Straßenverkehrsbehörde des Märkischen Kreises und haben bereits eine ganz konkrete Idee zur Lösung des Problems vorgebracht“, verrät Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck, ohne jedoch ins Detail gehen zu wollen. „Es gibt Überlegungen, diesen Beschäftigungsparkern Herr zu werden. Wir erhoffen uns davon einen deutlichen Effekt und werden diesen Vorschlag natürlich der Politik vorlegen, sobald wir eine Rückmeldung vom Kreis haben. Denn der muss dem natürlich als anordnende Behörde zustimmen.“

Auch das in Auftrag gegebenen Parkraumgutachten bestätigt offenbar das, was für Außenstehende deutlich sichtbar ist: Demnach war der Park-and-Ride-Platz am Bahnhof zum Testzeitpunkt um 9 Uhr morgens komplett ausgelastet – und zwar zu 82 Prozent durch „Beschäftigtenparker“, die, auch wenn sie namentlich nicht genannt werden, offensichtlich bei der Firma Fuchs arbeiten. Nur 17 Prozent der Parker seien tatsächlich jene, für die der Platz seinerzeit mit öffentlichen Mittel gebaut wurde: Bus- und Bahnfahrer. Bei einem Prozent habe es sich um Besucher gehandelt. Da wundert es nicht, dass sich der Parkplatz am Abend entleert und am Testtag nur noch mit 22 Fahrzeugen besetzt war.

Am Ende geht es für Jürgen Tischbiereck aber um mehr als „nur“ den P&R-Parkplatz an ZOB und Bahnhof. „Wir stellen fest, dass auch andere Parkplätze verstärkt von Mitarbeitern der heimischen Betriebe und Dienstleister belegt sind. Wenn wir alle die Verkehrswende wollen, müssen wir da etwas tun – vielleicht auch öfter mal mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Arbeit“, sagt der Fachbereichsleiter, der eine mögliche Lösung aber ausdrücklich nicht favorisiere: das Aufstellen von Parkscheinautomaten. Solche Überlegungen, so betont, Jürgen Tischbiereck auf Nachfrage, gebe es derzeit nicht.