Pakete packen für die Ukraine - Nächster Konvoi fährt im März

Von: Simone Benninghaus

Teilen

Thomas Arens (Mitte) setzt wieder auf die Mithilfe der Bürger beim Packen der Lebensmittelpakete. © Kortmann, Thilo

Am 10. März soll ein erneuter Hilfstransport aus Meinerzhagen starten, um die Not der Menschen in der Ukraine wenigstens ein wenig zu lindern. Für Initiator Thomas Arens und sein Team ist es dann die fünfte Spendenfahrt.

Meinerzhagen – Um die Helfer in Rumänien, mit denen Arens zusammen arbeitet, zu entlasten, soll es dieses Mal eine Karton-Aktion geben. Für Bürger, die an Ukrainer in Not spenden möchten, liegen in der Volksbank und der Sparkasse Kartons bereit, um diese zu befüllen. Weitere Orte, an denen es die Behälter aus Pappe gratis gibt, sind die katholischen Kirchen in Meinerzhagen, Valbert und Kierspe sowie die Jesus-Christus-Kirche in Meinerzhagen. Insgesamt 500 Kartons stehen zur Verfügung.

Kartons packen für Menschen in der Ukraine

Beim Packen müssten einige Dinge beachtet werden, zum Beispiel, was man einkaufen sollte und wie man den Packraum sinnvoll nutzt. Dazu gibt es auch ein Youtube-Video. Die gepackten Kartons können bis zum 25. Februar bei Thomas Arens (Redlendorf 11) oder bei CA Vending Krugmann an der Immecker Straße 6 abgegeben werden.

Fünfter Spendentransport

Am 10. März soll der Spendentransport in Richtung Rumänien starten. Von Helfern in der Stadt Baiamare, rund 30 Kilometer von der Grenze zur Südukraine entfernt, werden die Spenden in die Ukraine gebracht. Bei der letzten Fahrt reisten Arens und seine Helfer auch selbst mit in die Ukraine.