Gelungener Pänz Dänz in der Ebbehalle

Von: Monika Salzmann

Beim Pänz Dänz zeigten die Ebbeflöhe eine tolle Choreografie. © Salzmann, Jakob

Vor eindrucksvoller Kulisse präsentierten die Kinder- und Jugendgarden aus Valbert und Umgebung am Freitag in der liebevoll geschmückten Ebbehalle ihr tänzerisches Können. Auf Einladung der Valberter Schützen, die den Karneval im Ebbedorf pflegen, begeisterten zehn Garden – darunter mit den Ebbesternen, den Ebbeflöhen und den Konfettis drei Kinder- und Jugendgarden aus eigenen Reihen – mit Leidenschaft, Freude am Tanz, Kreativität und sportlicher Akrobatik bis hin zu anspruchsvollen Hebefiguren.

Valbert - Der Elferrat, der die „Pänz Dänz“-Veranstaltung mit Hilfe engagierter Eltern der eigenen Garden stemmte, bot damit dem karnevalistischen Garde- und Schautanz eine Bühne. Mit von der Partie waren die Tanzmäuse Ihnetal, die Blauen Funken Belmicke, die Mini Cinderellas aus Drolshagen, das Miniballett Neu-Listernohl, die Emil Kids aus Bamenohl und Plettenberg, die Rhoder Fünkchen und die Kleinen Blauen Funken des Karnevalsvereins Schönau-Altenwenden, deren Auftritt zu einem Höhepunkt des zweistündigen Bühnenprogramms geriet.

Durch das Programm führten Marit Szymczak und Jana Valenthorn aus Reihen der Valberter Konfettis.



Fantasievolle Choreografien

Zum Fest der Farben, schmucken Kostüme und Uniformen und fantasievoller Choreografien geriet die Veranstaltung, die damit zugleich Auftakt des Valberter Kinderkarnevalswochenendes bildete. Zu Musik, die so vielfältig war wie die dargebotenen Tänze, versprühten die Garden beim Kindertanz (Pänz Dänz) ihren Charme. Von Karnevalsliedern zum Ein- und Abmarsch, über Filmmusik aus „Mission Impossible“ bis hin zum Poker Face Techno Mix reichte die Spannbreite der Musik, zu der die Garden ihr tänzerisches und sportliches Können präsentierten. Jede Garde brachte mit originellen Tanzideen, akkuraten Schritten und akrobatischen Einlagen, die bei den Schönauern bis zum Schulterstand reichten, karnevalistischen Glanz auf die Bühne. Ob sie dabei das Thema „Diebe und Agenten“ spannungsreich in Szesetzten wie Tanzmäuse Ihnetal, die Tradition pflegten wie die Blauen Funken Belmicke, das Miniballett Neu-Listernohl und – neu – die Rhoder Fünkchen oder in knallig bunten Kostümen, mit Tüllröckchen und Lollipops Stimmung in die Halle brachten: Es kam an und begeisterte, was die Pänz (rheinisch: Kinder) boten. Gardetanz und Showtanz wechselten Schlag auf Schlag.



Heimspiel für die Valberter Garden

Ihr Heimspiel genossen die Valberter Garden, die ihre Auftritte mit Bravour meisterten, in vollen Zügen. Getragen von einer Woge der Begeisterung zeigten sie in ihren rot-weißen Uniformen, wie viel Spaß die Brauchtumspflege machen kann. Schritt für Schritt – angefangen bei den Ebbesternen als jüngster Garde über die Ebbeflöhe bis hin zu den Konfettis mit sportlich-akrobatischem Gardetanz auf hohem Niveau – bauten die Garden eine steile Leistungskurve auf. Mit einem eindrucksvollen Showtanz, der mit artistischen Elementen und Hebefiguren punktete, brachen die Ebbeflöhe dabei sogar für den Umweltschutz eine Lanze. Mit viel Glitzer, Techno, atemberaubenden Kostümen und lichternem Farbrausch setzten die Emil Kids ein dickes Ausrufungszeichen hinter ihren Power-Auftritt. Den Schulterstand zelebrierten die Kleinen Blauen Funken aus Schönau, deren Gardetanz synchron, elegant, fließend und harmonisch geriet, in Perfektion. Trainern wie Tänzern aller Garden galten Beifallsraketen des Publikums. Alle, die Lust hatten, waren nach dem Showprogramm zur Kinderdisco eingeladen. Für die Verpflegung sorgten die Eltern mit Kaffee und Kuchen, Kaltgetränken, Waffeln, Pommes und Bockwürstchen.