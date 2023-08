Unternehmen mit 3.000 Mitarbeitern: Jeder fünfte Job bei Otto Fuchs in Gefahr

Stellenabbau

+ © Lorencic Mit vereinten Kräften: Ralf Hahn, Vorsitzender des Betriebsrats bei Otto Fuchs, und Torsten Kasubke (rechts), Erster Bevollmächtigter der IG Metall Märkischer Kreis. © Lorencic

Es werden harte Monate, harte Verhandlungen. Der Betriebsratsvorsitzende hat mit uns gesprochen. Er sagt auch, wie viele Stellen wegfallen sollen.

Meinerzhagen – Vor dem Haupteingang von Otto Fuchs steht am Donnerstag ein Fernsehteam, fängt Mitarbeiter ab und hält ihnen ein Mikrofon vors Gesicht. Die meisten gehen schnell weg. In der Fußgängerzone ein ähnliches Bild: Radiojournalisten. „Hier ist was los“, heißt es an der Pforte des Meinerzhagener Unternehmens an der Derschlager Straße. Die Nachricht über den schwerwiegenden Stellenabbau bei Otto Fuchs ist ein Schock, eine Nachricht, die aus dem Nichts kam. Eine, die Hunderte Menschen direkt betreffen wird, eine Stadt, eine Region.

Dass es schlecht um das Unternehmen steht, wusste man im Betriebsrat schon lange, wie der Vorsitzende Ralf Hahn sagt. Seit 38 Jahren ist er in dem Traditionsunternehmen beschäftigt und auch er sagt: „Dass so was einem Unternehmen wie Fuchs passieren kann, hätte keiner gedacht.“ Doch seit nunmehr fünf Jahren schreibe das Unternehmen Negativzahlen. Die Maßnahme jetzt ist seiner Meinung nach „recht spät, eigentlich zu spät“.

Jeder Fünfte könnte betroffen sein

Und so war es am Mittwoch auch für ihn und die gesamte Belegschaft „ein Bumms“, wie er es salopp auf den Punkt bringt. Wie er im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt, habe das Unternehmen zu Beginn des Jahres ein Wirtschaftsberatungsunternehmen beauftragt, um die Strukturen bei Otto Fuchs zu überprüfen. Die einzige Lösung, um wieder wirtschaftlich zu werden, sei nun der angekündigte Stellenabbau. Und dies sei, wie der Betriebsratsvorsitzende sagt, ein „erster Schritt, um das Unternehmen wieder in wirtschaftliches Fahrwasser zu bekommen“. In Zahlen bedeutet das aber nun, dass jeder fünfte Mitarbeiter bei Otto Fuchs seine Stelle verlieren könnte, also zwischen 500 und 600 Arbeitnehmer.

„Wir kämpfen für jeden Arbeitsplatz“, sagt Ralf Hahn deutlich. Es sei möglich, dass einige aus dem Automobilsegment in das Aerospace-Segment übergehen und so ihren Job nicht verlieren. Die Luft- und Raumfahrt-Sparte verzeichne ein signifikantes Wachstum und soll deshalb nun weiter verstärkt werden. Eine Chance für Otto Fuchs, sagt Ralf Hahn. Die einzige vielleicht, denn „das Automobilgeschäft ist ein hartes Geschäft und war es schon immer“. Mit der Elektromobilität habe das im Fall von Fuchs nicht mal etwas zu tun, weil die Meinerzhagener Teile sowohl in Fahrzeuge mit Verbrenner- als auch Elektromotor verbaut werden – nicht zuletzt Felgen. Aber Autoteile werden im Ausland billiger produziert, sodass deutsche Unternehmen kaum noch Chancen hätten. Teile für Luft- und Raumfahrt aber, merkt Torsten Kasubke an, würden noch nicht in China produziert. Kasubke ist Erster Bevollmächtigter der IG Metall Märkischer Kreis und Betriebsbetreuer bei Otto Fuchs. In diesen Tagen ist auch er in der Firma präsent.

Dass so was einem Unternehmen wie Fuchs passieren kann, hätte keiner gedacht.

Der Wirtschaftsausschuss des Betriebsrats wurde am Mittwoch über das Vorhaben informiert, am Donnerstag tagte das gesamte 21-köpfige Gremium und hat ein Verhandlungsteam bestimmt. An deren Seite sind für die Verhandlung mit der Geschäftsführung wirtschaftliche und juristische Experten. Mit „vereinten Kräften“ werde man versuchen, um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen und letztendlich einen guten Interessensausgleich und Sozialplan zu verhandeln. Der Monat November wurde von der Geschäftsleitung als Ziel gesetzt. Aber daran glaubt Ralf Hahn nicht und zieht den Vergleich zu Kostal, wo seit einem Jahr verhandelt wird.

Die Maßnahme wird Folgen auch für die Stadt Meinerzhagen haben, prognostiziert Torsten Kasubke. Ralf Hahn belibt optimistisch: „Hört sich komplett schlecht an, ist es auch, aber es kann auch eine Chance sein.“ Für das Unternehmen? „Auch für die Mitarbeiter“, sagt er. Ja, das Unternehmen, das man von früher kenne, könne man mit dem heutigen nicht mehr vergleichen, sagt Hahn. Otto Fuchs sei kein Familienbetrieb mehr, sondern fremdgelenkt. Persönlichen Kontakt gebe es nicht mehr, und so werde mit Mitarbeitern „abgebrühter umgegangen“. Trotzdem bleibe Otto Fuchs ein guter Arbeitgeber, der, es mag paradox klingen, „händeringend“ Mitarbeiter sucht. Das sei die Krux im Betriebsrat. Wie mit Einstellungen umgehen, wenn man noch nicht weiß, was mit den Kollegen passiert? Zumindest vorerst wolle man jeder Einstellung zustimmen. Es werden schwere Monate, das ist allen klar.